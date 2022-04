Pixy: así es el nuevo dron volador de Snapchat que te persigue

De vez en cuando se lanzan al mercado accesorios que son, cuando menos, curiosos. Esto es exactamente lo que ocurre con el don autónomo Pixy. Desarrollado por la compañía Snap, tiene como objetivo dar una buena solución para conseguir las fotos y vídeos que deseas para destacar en el que es su producto estrella: la red social Snapchat.

Con unas dimensiones reducidas y diseño que no engaña a nadie debido a su intenso color amarillo (una clara referencia a la plataforma que antes mencionada), este no es un dispositivo que esté pensado para los profesionales de los drones. Ni mucho menos. Es un producto de uso básico y que se puede considerar de bolsillo, y que tiene una cámara integrada que cuenta con una resolución de 12 megapíxeles. Su resolución llega a 2.7K, lo que no está nada mal,

Además, incluye 16 GB de espacio de almacenamiento, lo que asegura que pude almacenar una buena cantidad de vídeos y fotos: 100 y 1.000 de cada uno de ellos, según el propio fabricante. Importante hay que comentar que no es capaz de grabar audio, por lo que esta limitación se debe tener en cuenta. ¿Y qué se puede hacer con lo que se consigue? Pues si se realiza la configuración adecuada, descargarlo en un perfil de Snapchat Memories. Cuando menos, la idea es llamativa.

Snapchat

Cosas importantes de este mini dron autónomo

Lo primero es destacar que está creado para funcionar de forma autónoma para hacerle la vida más sencilla a los usuarios. De esta manera, una vez que está volando es capaz de grabar y hacer fotos sin que tengas que hacer nada, porque se puede decir que “flota” a tu alrededor para seguirte utilizando para ello diferentes sensores y su cámara. Por cierto, que no hay que perseguirlo para apagarlo: con poner la mano debajo, el accesorio baja hasta posarse en ella. Gracioso a la vez que útil.

No le falta conectividad WiFi y Bluetooth para que la conectividad sea la óptima, y llega este producto de Snapchat con una batería de 860 mAh para usar el dron hasta ocho vuelos seguidos, empleando las cuatro opciones predeterminadas de uso que tiene (este componente es intercambiable). Un producto curioso que no incluye estabilizador ni resistencia al agua, por lo que debes tenerlo muy presente.

Precio de este producto de Snapchat

Por el momento se ha puesto a la venta Pixy en Francia y EEUU, pero lo normal es que acabe por llegar a todos los lugares en los que tiene presencia la red social. En lo referente a lo que hay que pagar para conseguirlo, su precio se sitúa en los 230 dólares (es posible añadir más baterías y un cargador por 20 y 50 $ respectivamente). Una opción que es llamativa y que, evidentemente, no hay que esperar de ella más que algo básico.