Primark subirá precios en la campaña otoño/invierno pese a multiplicar beneficios

Primark, el referente de la moda a precios bajos, ha anunciado este martes que subirá los precios de cara a su colección de otoño-invierno, con el objetivo de preservar los márgenes ante los incrementos de los costes. Una medida anunciada el mismo día en el que se han conocido los resultados de su primer semestre fiscal, en el que sus beneficios se multiplicaron por más de nueve y su margen operativo creció hasta niveles pre Covid.

"Implementaremos subidas de precios selectivas en parte de la oferta de la campaña otoño-invierno. Empezaremos a verlos a partir de mediadios de julio, principios de agosto. Nos aseguraremos, por supuesto, de mantener el liderazgo de precios, cueste lo que cueste", ha explicado George Watson, consejero delegado de AB Foods, el grupo propietario de la cadena textil. Este ha subrayado que el efecto completo de estas subidas sobre los ingresos y márgenes del grupo será efectivo ya en el siguiente ejercicio, y que la campaña actual de primavera-verano mantendrá sus importes actuales. La compañía ya ha acometido alzas de precios en su negocio alimentario, que incluye a la española Azucarera, y continuarán en el segundo semestre.

"Lo importante es que seguimos siendo el retailer de moda más competitivo tanto en comercio a pie de calle como online. Eso no se mueve. Pero al mismo tiempo, necesitamos recuperar parte de esta inflación de costes. Por eso subiremos algunos precios, y los volveremos a bajar si dejamos de ser competitivos donde necesitamos serlo. No tenemos elección que hacerlo, pero no será a coste del negocio a largo plazo", ha dicho ante analistas el responsable financiero del grupo, John Bason.

Las ventas de Primark en el primer semestre del año fiscal fueron de 3.540 millones de libras, unos 4.200 millones de euros, un 59% más que hace un año, y un 4,5% menos que hace dos, antes de que llegase el grueso del impacto por la pandemia. A cierre del semestre, prácticamente toda su red estaba abierta, "salvo excepciones", a diferencia del año anterior. Sí se dejó sentir el efecto de la variante ómicron, que provocó una "disrupción en las ventas en la mitad del semestre, pero después hemos visto una recuperación sólida de las ventas comparables e, Reino Unido e Irlanda". En Europa Continental, esa recuperación "ha sido más lenta, ya que han persistido algunas restricciones y el tráfico en tienda ha sido más débil", explica la empresa en su informe semestral.

El beneficio operativo ajustado en el periodo es de 414 millones de libras, casi 490 millones de euros, 9,6 veces más que en el mismo periodo del año anterior, con un margen operativo del 11,7%, prácticamente al nivel previo a la pandemia, del 11,9%. "En esta primera mitad, la inflación de las materias primas y las cadenas de suministros ha sido compensada por una tasa de cambio favorable en el dólar y una reducción de los costes operativos en las tiendas", dijo la empresa.

Esta espera una reducción del margen en la segunda mitad del año que lleve el total del ejercicio al 10%, así como una reducción del beneficio operativo. "Con una presión inflacionaria creciente y un dólar fortalecido, implementaremos subidas de precios en parte de la colección de otoño-invierno", añadió el grupo en su infome.