Coca-Cola se suma a las subidas de precios con un alza del 7% entre enero y marzo

Coca-Cola también se sumó a las subidas de precios generalizadas que las grandes multinacionales del gran consumo han llevado a cabo durante el primer trimestre del ejercicio. La compañía de bebidas refrescantes anunció este lunes unos ingresos de 10.491 millones de dólares entre enero y marzo, unos 9.700 millones de euros al cambio actual, y que representan un umento del 16,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

A nivel orgánico, lo que excluye variaciones en el perímetro o efectos cambiarios, el crecimiento fue del 18%. De ese porcentaje, siete puntos se debieron a los aumentos de precios que acometió para compensar las subidas de costes. El resto se explica por los incrementos en los volúmenes vendidos, con una recuperación en el consumo fuera del hogar.

El beneficio neto de la compañía radicada en Atlanta (EE UU) fue de 2.574 millones de euros, un 24% más, y su margen operativo creció en más de dos puntos porcentuales.

La preservación de estos márgenes es uno de los motivos que los grandes grupos del gran consumo argumentan para explicar las subidas de precios, aunque en este caso no solo no se degradaron, sino que mejoraron, "pese a una presión continua en los costes de los productos básicos", y gracias a "las medidas sobre los precios", explicó en conferencia con analistas el responsable financiero de Coca-Cola, John Murphy. .

El presidente del grupo, James Quincey, avanzó que Coca-Cola tomará nuevas medidas relativas con los precios, dependiendo "de los consumidores y del entorno inflacionario a medida que el año avance",

Este ahondó en que son las marcas las que "tienen que ganarse el derecho de que se les pueda subir el precio. Tenemos que darle a los consumidores y a los grupos de distribución razones para los incrementos de precios. Y eso se consigue con una combinación de actividades en marketing, innovación, ejecución, en empaquetado, sostenibilidad... No es una estrategia de subida de precios, aunque buscaremos, por supuesto, proteger los márgenes".

En este sentido, añadió que "uno no quiere llegar a un punto en el que hay un alza sustancial de los costes y todavía no lo has traspasado al mercado. Poner al día los precios en un mercado recesivo es muy dificil".