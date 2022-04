Cómo aprovechar la antigua red férrea

En septiembre del año pasado, el operador ferroviario francés SNCF anunciaba que trasladaba su marca Ouigo (que también opera en España en la red de alta velocidad) a los servicios convencionales. Los servicios propuestos serán más lentos que en el TGV (5 horas a Lyon frente a 2,20 horas por la línea de alta velocidad), pero la propuesta de precio es irresistible: habiendo disponibilidad de plazas, el precio máximo por el que se pagarían los billetes serían 30 euros, independientemente de la hora y del día de la semana. “Una tarifa predecible es importantísima”, celebra Josep Maria Olivé, de PTP. “También facilita el viaje de las familias, que son las que más difícil tienen dejar el coche”.

El movimiento de SNCF puede verse como una maniobra preventiva ante el ejemplo de la alemana Flix­Train, que ha empezado a competir con las empresas públicas DB y SJ en servicios de larga distancia en Alemania y Suecia. De nuevo, el atractivo no está en la velocidad, sino en el precio.

Por ahora FlixTrain no tiene intención de operar en España. ”Nuestros servicios de FlixTrain y FlixBus en Alemania y Suecia están estrechamente interconectados”, explica Elena Compte, gerente de RR PP y Asuntos Públicos de Flixgroup en España. “Lamentablemente, FlixBus no puede operar servicios de autobús interurbanos en España debido al sistema concesional existente, por lo que no podríamos construir una red densa y fuertemente integrada, necesaria para operar con éxito los servicios de FlixTrain en las líneas convencionales”.

El problema está en el material: sobre todo vagones. En junio de 2020 Renfe vendió a la portuguesa CP 51 coches (vagones), la última generación de los de soporte tradicional (es decir, no Talgo), por alrededor de 1,3 millones de euros. Es, precisamente, el tipo de coches que utilizan empresas como FlixTrain. “Si esto no hubiera ocurrido, implementar servicios así no sería complicado”, apunta Olivé.