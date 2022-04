La educación salta a la pequeña pantalla de la mano de Tiktok

El 94% de los usuarios de Tiktok afirma haber aprendido algo a través de la plataforma. No es solo una anécdota, sino que esta vinculación con el aprendizaje está en el corazón de la red social: la etiqueta #AprendeConTiktok acumula ya más de 15.800 millones de visualizaciones y sirve como punto de encuentro para que profesionales de la educación y expertos aporten su granito de arena a la comunidad.

Las aplicaciones de la plataforma a la formación son muy diversas: desde la educación académica más reglada a la divulgación. Así lo expuso la profesora de la Universidad de Valencia Paloma Escamilla Fajardo, quien ha participado en la elaboración del estudio Incorporando Tiktok en la educación superior. La docente, que en ese momento impartía la asignatura de Expresión Corporal, pidió a sus alumnos que realizaran varios trabajos con la aplicación como soporte y advirtió que el compromiso de los estudiantes aumentó significativamente.

La utilidad de la red social desde el ámbito formativo trasciende los conocimientos que se imparten e impacta de una manera más transversal en otro tipo de habilidades. “Las competencias digitales son claves hoy en día, pero solo un 3% del alumnado universitario dice que le han enseñado a manejar una plataforma digital”, apuntó Escamilla Fajardo.

También fue positiva la experiencia de Caroline Franks (@speakenglishnow), profesora y dueña de una academia de inglés, que imparte pequeñas lecciones en vídeos cortos para sus seguidores. La clave de su éxito es que este formato permite que aprender sea más entretenido. “Es una conexión un poco emocional. No solo se conecta con el idioma, sino también con las personas”, apuntó.

Para el físico y divulgador Adrián García (@elfisicobarbudo) su cuenta es una forma de saldar una deuda con la sociedad. “De esta manera devuelvo parte de lo que he aprendido. Siempre me he formado en universidades y centros de formación públicos, creo que está bien que la gente sepa a qué van sus impuestos y qué es lo que estamos aprendiendo”, reconoció.