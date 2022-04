Netflix lanzará cuentas baratas con anuncios, ¿cuál es la razón?

No hace mucho que comentamos que en Netflix estaban pensando en la posibilidad de ofrecer suscripciones más económicas. Y la forma de conseguirlo es incluir anuncios en el uso de la plataforma. Pues bien, todo esto se ve confirmado, ya que un directivo del servicio ha indicado que el futuro va por ahí (y existen poderosas razones para ello).

El cargo de Netflix del que hablamos es nada menos que Reed Hastings, uno de los peces gordos de la compañía, y ha indicado que la empresa ya valora seriamente el ofrecer la posibilidad de acceder a los contenidos en streaming que tienen pagando menos dinero si se está dispuesto a ver de vez en cuando anuncios. Y, además, ha dado fechas al respecto: esto sucederá en uno o dos años como mucho.

¿Qué ha llevado a este punto a Netflix?

No hace mucho tiempo la plataforma parecía prácticamente indestructible su segmento del mercado, pero las cosas han cambiado… y mucho. Por un lado, han llegado nuevos jugadores muy potentes como Disney o Apple (e, incluso, acuerdos de fusión han potenciado a rivales ya conocidos, como son Prime Video de Amazon y HBO Max). El caso es que las cosas ya no son tan sencillas, ya que la oferta es más amplia y, por extensión, la competencia.

También, el compartir cuentas tiene su peso en los motivos: de los 222 millones de cuentas que tiene Netflix, la compañía cree que 100 millones comparten usuarios (y de la ahí las pruebas en regiones como por ejemplo Chile para ver si una suma pequeña de dinero hace que esa cantidad baje y, al menos, se consigue ingresar más dinero por las ventajas de tener un perfil "oficial").

Sea como fuere, Netflix ha anunciado que en el primer trimestre de 2022 ha perdido suscriptores, unos 200.00. Y, esto obliga a la compañía a tomar cartas en el asunto. Y estas son las cuentas baratas con anuncios y apostar por una mejora en la tecnología que permita una expansión más rápida por el segmento de los juegos -donde ya se realizan compras, algo que no se esperaba-. Hay que crecer, y estas vías parecen las más lógicas, la verdad.

No hay datos sobre los precios

Tal y como ha comentado el propio Hastings, “el uso de publicidad ya se ha demostrado como positivo, y un ejemplo es lo que ofrecen plataformas como por ejemplo Hulu, por lo que no se tiene ninguna duda de que funciona”. Por ahora no se ha indicado nada de cuánto puede ser la mensualidad, pero lo lógico es que se sitúe en unos cinco o seis euros como mucho, ni de cómo se implementarán los anuncios. Pero, en este último caso, lo normal es que existan antes de comenzar a ver algo y, también, al acabar para que no sea algo especialmente intrusivo. Aun así, todo esto está por ver.