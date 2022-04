Telegram se actualiza con mejoras en las notificaciones, bots y más

La aplicación Telegram es una de las que le pone las cosas más difíciles a WhatsApp. El motivo es que de forma gradual incluye nuevas opciones que son muy útiles y que, además, con el paso del tiempo acaban por llegar a su competencia. Pues bien, se acaban de conocer una nueva actualización del servicio y sus correspondientes aplicaciones que seguro te van a encantar.

Hacía un tiempo que no se ofrecían novedades en Telegram, y hoy se han conocido una buena cantidad de ellas por parte de la compañía. Y, lo cierto, es que se tocan muchos palos, por lo que será complicado que no encuentres algo que no te logre convencer para, al menos, dar la oportunidad a esta aplicación que ofrece una privacidad y seguridad excelente.

Grandes mejoras en los bots

La verdad es que los cambios son tan grandes que parecen una nueva función más que un cambio en lo ya existente. Se añaden una gran cantidad de herramientas que hacen mucho más potente el uso de esta herramienta, siendo capaces de realizar acciones propias de páginas web; ejecutar juegos; e, incluso, se podrá incluir una pasarela de pago completamente segura.

Otras opciones que se incluyen en los bots de Telegram tiene que ver con la gestión de las conversaciones, especialmente en las que existen grupos de personas. Así, aparte de poder asegurar que no se añade un robot que tiene como objetivo el robo de datos, también se podrán establecer opciones de moderación o la hora de compartir contenidos. Aparte, la compañía indica que la inclusión de todo esto se facilita mucho -con procesos de configuración de privilegios optimizados-. Y, como siempre, todo esto de forma gratuita.

Los sonidos de las notificaciones son mejoras en Telegram

Una de las cosas que se añaden en esta actualización es la de ofrecer una mayor personalización de este apartado. Un ejemplo de lo que se añade tiene que ver con la posibilidad de utilizar cualquier archivo de audio que se tiene en el terminal para darle uso en las notificaciones. Eso sí, hay limitaciones: el tamaño del fichero debe ser de 300 KB de máximo y la duración de cinco segundos (ojo, incluso podrás ser una grabación de tu propia voz).

Otras nuevas opciones que llegan a Telegram son las que enumeramos a continuación:

Nuevos emojis animados, como por ejemplo los que tienen que ver con la comida (hamburguesas, perrito caliente, etc.).

Se puede establecer la eliminación automática de mensajes en todos los chats en los que estés con el objetivo de aumentar la privacidad.

Previsualización de los mensajes que se van a reenviar, lo que permitirá estar seguro de que se hace exactamente lo que se desea.

Se podrá silenciar los chats por un tiempo específico que es posible determinar de forma manual. Excelente para, por ejemplo, que nada te moleste cuando conduces.

La verdad es que son muchas las novedades que, en su mayoría, tiene una utilidad que está fuera de toda duda. Y, por lo tanto, Telegram se va a mantener como una de las mejores aplicaciones de mensajería que existen en la actualidad.