Endesa y Afammer ayudan a la digitalización de 180 pymes

‘Iluminación digital para pymes del medio rural’. Así se denomina el programa que han puesto en marcha Endesa y Afammer para promover la digitalización de 180 pymes.

El proyecto surgió, según explican sus responsables, para corregir la pérdida de competitividad que habían sufrido las pymes del mundo rural debido al desfase tecnológico producido principalmente durante el confinamiento entre estas empresas y las ubicadas en grandes ciudades.

Las empresas participantes han recibido formación en e-commerce y, además, 152 de ellas han participado en una experiencia piloto a través de la cual han podido implantar de manera gratuita su tienda electrónica.

Formación en herramientas digitales

Las empresas participantes también han recibido un ordenador portátil para poder mantener su negocio online. Ejemplo de ello es el caso de la tienda Tabernas, ubicada en Almería, cuya propietaria, Nuria César, señala que se ha tratado de un programa completo en el que han recibido formación, han podido realizar un e-commerce y han recibido un ordenador portátil para “poner en práctica lo aprendido y manejar mi tienda online”.

Asimismo, los participantes han recibido asesoramiento e información para mejorar el funcionamiento de sus empresas en un contexto cada vez más exigente en el ámbito digital.

A través de este programa también han aprendido a manejar las herramientas digitales 4.008 personas que residen en localidades de menos de 10.000 habitantes en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Galicia.

Según otro de los participantes, Agustín Alemán, y propietario de una empresa de cerámicas en Las Palmas de Gran Canaria, “este programa me ha parecido muy interesante y enriquecedor, pues me ha brindado la oportunidad de conocer y acceder a un campo que creía no accesible para mi negocio”.

El consejero delegado de Endesa asegura que este tipo de proyectos tienen una gran repercusión social, ya que las pymes que están en un ámbito rural “necesitan nuestro apoyo más que nunca, porque de ellas está hecho el tejido que nos sostiene. La digitalización es una palanca de cambio fundamental para estas pequeñas empresas y poder acompañarlas en su proceso de transformación es una gran satisfacción”.