La gran patronal de gasolineros decide llevar a la Justicia el decreto que bonifica los carburantes

La Asamblea General de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), la gran patronal del sector que agrupa a más de 4.000 gasolineros, ha acordado por unanimidad recurrir judicialmente el Real Decreto-Ley 6/2022 del Gobierno, que regula el descuento de 20 céntimos por litro que tienen que aplicar a los carburantes.

En un comunicado, la patronal indica que, pese a compartir el objetivo del Capítulo VI de la norma (la reducción del impactoque el precio de los carburantes tiene en las familias y en las empresas), "no puede estar de acuerdo en la forma en la que se ha diseñado y ejecutado esta medida".

Asimismo, CEEES, que celebró este miércoles de urgencia su Asamblea, señaló que pese a sus reiteradas peticiones de diálogo y su ofrecimiento de colaboración a la Administración, lo cierto es que "sigue sin contar con las respuestas que sus asociados y clientes le demandan", por lo que consideró que la Administración "no les deja otra salida que acudir a la Justicia".

La asociación subrayó que los anticipos, "que ya no son tales", no han llegado a todos aquellos que han pretendido solicitarlos y enalgunas ocasiones "se han abonado con errores, muchas veces clamorosos", por lo que la inseguridad jurídica a la que estimó que se ven "sometidos" los empresarios es tal que aún no saben de qué modo se deben de realizar las liquidaciones mensuales de las cantidades vendidas durante el periodo de vigencia de la medida.

Además, afirmó que todavía no está nada claro "cuál será el tratamiento fiscal de esos 20 céntimos, ni para las estaciones de servicio ni para nuestros clientes".