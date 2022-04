Telefónica Alemania recupera a un ex CEO para su consejo

Nuevos cambios en los consejos de administración de las principales filiales cotizadas de Telefónica. Así, Peter Erskine, ex consejero delegado de la antigua O2 y consejero de la propia Telefónica desde 2006, presentó su dimisión como miembro del consejo de supervisión de Telefónica Deutschland, órgano de gestión análogo al consejo de administración en las empresas germanas, según explica la compañía en su informe financiero anual.

El veterano directivo británico ha sido sustituido por Jaime Smith Basterra, que se ha incorporado al consejo de supervisión en representación de los accionistas. En este caso, Telefónica es el principal accionista de la subsidiaria teutona, con algo más de un 69% del capital.

Smith Basterra, que tiene amplio conocimiento en campos como la contabilidad y la auditoría, es un viejo conocido de Telefónica, donde ocupó distintos cargos directivos entre 1999 y 2012. De hecho, Smith Basterra ya fue CEO de Telefónica Deutschland entre 2007 y 2009, donde llevó a cabo una profunda reestructuración. También fue director financiero de Telefónica Internacional, presidente ejecutivo de elefónica O2 Czech Republic, responsable del negocio en Venezuela, México y Centroamérica, y director de Afiliadas y Alianzas Industriales de Telefónica.

En la actualidad, el consejo de supervisión de Telefónica Deutschland está presidido por Peter Löscher, antiguo CEO de Siemens y miembro del consejo de administración de la propia Telefónica, y cuenta con un total de 16 integrantes.

Entre ellos figuran Pablo de Carvajal, secretario general de Telefónica; María García-Legaz Ponce, directora de la Oficina del Presidente de Telefónica; el veterano Julio Linares, ex consejero delegado de la propia Telefónica; Ernesto Gardelliano, ex controller de la operadora y director financieros de Telefonica Latinoamérica, entre otros cargos; y Martin Butz, director de gestión de Operadores y Roaming de Telefónica Deutschland.

Los miembros del consejo de supervisión percibieron una retribución por estas tareas en 2021 de 575.000 euros, ligeramente por encima de los 559.000 euros de 2020. El presidente, Peter Löscher, percibió 100.000 euros.

Brasil

En cualquier caso, no es el primer movimiento de la operadora en este ámbito en las últimas semanas. Telefónica Brasil acaba de aprobar una amplia reorganización de su consejo de administración, al cambiar a cinco de los 12 integrantes del citado órgano de gestión. La compañía brasileña ha nombrado como nuevos miembros de su consejo de administración a Jordi Gual, Ignacio Moreno, Alfredo Arahuetes, Solange Sobral y Andrea Capelo.

Entre los consejeros salientes figuran integrantes históricos como Narcís Serra, ex vicepresidente del Gobierno español, o el citado Julio Linares, junto a Luiz Fernando Furlan, ex ministro de Desarrollo e Industria de Brasil y consejero de Telefónica en la época de Cesar Alierta; y Antonio Carlos Valente, ex presidente de Telefónica Brasil.