El conocido streamer Nexxuz aterriza en YouTube de forma exclusiva

Disfrutar de partidas a los juegos más llamativos en directo es algo que tiene muchos seguidores desde hace tiempo y, por ello, han aparecido importantes estrellas que son un reclamo fantástico para los que suelen ver este tipo de contenidos. Uno de ellos es Nexxuz, que cambia de plataforma para ser parte de los que publican en YouTube Gaming.

Este streamer tiene ya un gran recorrido y, por lo tanto, seguidores. Ha estado nada menos que tres años en Facebook Gaming y, ahora, da el salto para llevarse sus partidas a otro lugar donde es de esperar que se mantenga en la primera posición a nivel mundial en visitantes concurrentes de habla hispana -de entre todos los que juegan en directo-. Hablamos de hasta 15.000 personas viendo sus partidas a la vez.

Según el propio Nexxuz, es de lo más recomendable no poderse su desembarco en YouTube Gaming, ya que tiene preparadas novedades y, por ello, está muy “ilusionado de enseñarle a mis seguidores todo lo que tengo preparado para esta nueva etapa”. De esta forma, además de su excelente forma de jugar a los títulos más importantes que existen actualmente, seguro que se descubren cosas increíbles que le harán mantenerse como una referencia mundial.

Un streamer que permite disfrutar de todo tipo de juegos

Esta es una de las cosas que destacan en el creador del que hablamos, ya que es capaz de hacer disfrutar de una gran cantidad de títulos obteniendo siempre buenos resultados -lo que permite aprender- y, como no, con una cercanía que es una de las cosas que le han hecho triunfar. Algunos de los juegos que seguro se seguirán disfrutando en YouTube son estos: Valorant; Among Us; League of Legends; Counter-Strike: Global Offensive; Human: Fall Flat; y mucho más.

Cuando comienza su andadura Nexxuz en YouTube

Pues tal y como ha confirmado él mismo, desde hoy día 1 de abril de 2022 es cuando se dará el cambio y, por lo tanto, si eres seguidor de este streamer, tendrás que recurrir a la plataforma de vídeo que es propiedad de Google donde tendrá su propio canal. Para que no te pierdas nada te dejamos el enlace que tendrás que utilizar a partir de hoy.

Está claro que la combinación de Nexxuz con YouTube Gaming, una plataforma que está en crecimiento y que ha implementado muchas e interesantes mejoras (entre las que destacan las muchas posibilidades de interacción posible), será sinónimo de éxito. Por lo tanto, si te gusta ver partidas online, debes tener claro dónde encontrarás a este streamer.