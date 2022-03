WhatsApp actualiza los mensajes de voz, ¿cuáles son las mejoras?

Después de un tiempo de pruebas, la aplicación WhatsApp ha anunciado la llegada de importantes mejoras en los mensajes de voz para todos los usuarios. Y estas son buenas noticias, ya que desde el lanzamiento de este tipo de comunicación en el año 2013 su utilización ha aumentado de forma exponencial.

La idea que tiene la compañía es optimizar el uso de esta herramienta con nuevas opciones que la hacen mucho más completa. Una de las opciones que seguro resulta de gran utilidad para los usuarios es la nueva posibilidad de escuchar mensajes fuera del chat en el que se ha recibido. De esta manera, podrás revisar otras cosas en la propia aplicación sin que se pare la reproducción (en la zona superior de la pantalla es donde se ubica al reproductor permanente que permite controlar todo).

Todas las novedades que ha anunciado WhatsApp

Aparte de lo antes mencionado, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo ha conformado las siguientes mejoras que hacen a las notas de voz mucho más atractivas y, por ello, a buen seguro que se aumenta su utilización (que la supera los 7.000 millones de mensajes de voz). Son las siguientes:

Llega una nueva visualización en forma de ondas en la interfaz de WhatsApp que hace más sencillo comprobar la grabación.

Se permite desde ahora pausar y continuar la grabación de un mensaje de voz, por lo que nunca perderás el tiempo.

Es posible escuchar lo que se ha grabado antes de enviarlo, de este modo sabrás exactamente lo que le envías a un contacto.

Ahora es posible pausar la reproducción de una nota de voz para posteriormente seguir en el mismo punto que la dejaste. Olvida desde ahora el tener que escuchar cosas dos o tres veces.

Posibilidad de acelerar las reproducciones a 1,5 o 2X para que se pierda menos tiempo al reproducir una nota de voz sin que por ello se tenga una experiencia de uso peor.

WhatsApp

Son bastantes mejoras, que se han ido testeando en las aplicaciones de prueba tanto de iOS como de Android, y que se ha llegado a un punto de madurez que es el suficiente para que todos tengas las nuevas opciones en las notas de voz.

Llegada de las novedades

Pues no se ha indicado una fecha concreta, ya que la propia compañía indica en su web que en unas pocas semanas como máximo el despliegue esté completado a nivel global (no se dice nada, eso sí, de los clientes para ordenador). Pero lo que es seguro es que estas mejoras serán parte de WhatsApp más pronto que tarde y que, por lo tanto, se dará un buen empujón a las muy utilizadas notas de voz. De esta forma, te recomendamos que actualices la app de forma constante para que no te pierdas nada.