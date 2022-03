Los hackers roban casi 600 millones de dólares en el mayor ataque en criptodivisas

La red online Ronin, a la que se conecta el popular juego de internet Axi Infinity, ha sufrido el mayor ciberataque de la industria de las criptomonedas hasta la fecha, por una cuantía de alrededor de 590 millones de dólares.

Las computadoras operadas por el fabricante de Axie Infinity, Sky Mavis, y Axie DAO fueron atacadas, y el hacker retiró 173.600 de ether y 25,5 millones de USDC, un stablecoin denominado en dólares estadounidenses, informó Ronin.

El ataque se produjo el 23 de marzo, pero no se descubrió hasta el martes, reveló Ronin. El hackeo es el último que demuestra que los puentes de software que conectan estas redes suelen estar plagados de problemas. El código de muchos puentes no se audita. A menudo no está claro quién los ejecuta y exactamente cómo. Las identidades de los validadores, que se supone que ordenan las transacciones en dichos puentes, generalmente están rodeadas de misterio.

El precio de Ron, un token utilizado en la cadena de bloques de Ronin, cayó un 20% después de que se revelara el ataque. AXS, un token utilizado en Axie Infinity, perdió un 6%, según CoinMarketCap.

En su blog, Ronin dijo que está en contacto con las principales bolsas de criptomonedas y con el rastreador de cadena de bloques Chainalysis para perseguir el movimiento de los fondos robados. Ronin también señaló que está trabajando con las autoridades policiales.