Podium y BMW lanzan el podcast ‘Cambio de sentido’

Podium Podcast, la plataforma nativa de podcasts perteneciente a PRISA Audio (primer productor mundial de audio en español), estrena junto con BMW Cambio de sentido, unbranded podcast en el que el periodista Juan del Val buscará saber más sobre sostenibilidady las claves para poder incorporarla en el día a día.

De periodicidad quincenal, Cambio de sentido tendrá 14 episodios y nace con el objetivo de tratar de dar respuesta a preguntas como qué tipo de energía debemos consumir, de dónde procede lo que comemos, qué repercusión tienen las marcas que elegimos en nuestro entorno o qué residuos generamos a diario. Preocupaciones que hasta ahora podían parecer secundarias, pero que en poco tiempo se han situado en el centro del debate, en unaprioridad, y se ha hecho necesario aprender a mirar el mundo desde esa nueva perspectiva.

A través de la voz del periodista Juan del Val se abordarán diferentes asuntos relacionadoscon la movilidad eléctrica, la economía circular, el ahorro energético o las emisiones, tratando de dar respuesta a todas las dudas que se plantean en el día a día porque ya no seconcibe vivir, trabajar o producir de espaldas a la sostenibilidad,

En ese aprendizaje Juan del Val no estará solo, le acompañará una inteligencia artificial muy particular interpretada por la locutora y actriz Ana Más. Bimwa, que así se llama este asistente de voz, le dará las claves para encontrar los mejores invitados (al periodista Roberto Brasero, el karateka Damián Quintero o el cineasta Borja Cobeaga, entre otros) y expertos en la materia, y amenizará el camino con su particular forma de entender el mundo.