La pandemia acelera la dotación de ordenadores en los hogares españoles: el 78% ya tiene uno

Casi 13 millones de viviendas en España cuentan con ordenador fijo o portátil, el 77,9% del total de los hogares. La pandemia ha acelerado la dotación de equipos informáticos, y en un año se ha incrementado en 1,7 puntos el porcentaje de familias equipadas, con medio millón de hogares más. Aún así, todavía hay 3.641.000 que no disponen de ordenador personal, lo que supone el 21,9% del total, según el informe Ordenadores y hogares españoles. ¿Sigue siendo un recurso fundamental para la sociedad digital?, del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI).

La pandemia ha acelerado la dotación de ordenadores, tanto por la expansión del teletrabajo y la escuela a distancia, como por el reparto de ordenadores por parte de empresas y Administraciones públicas, como la iniciativa Educa en Digital para el reparto de más de 450.000 ordenadores entre los escolares. Así, el ritmo de crecimiento interanual de dotación de equipos ha alcanzado niveles similares al período 2007-2012, cuando el porcentaje de hogares con algún tipo de ordenador (incluyendo portátiles, tabletas y netbooks) se incrementaba entre dos y tres puntos porcentuales cada año. Después, entre 2013 y 2020, ese ritmo se había frenado hasta situarse en torno al punto porcentual. En el último informe, fue de 1,7 puntos porcentuales.

Hay varias razones que explican que una vivienda no disponga de ordenador. El 6,5% de los hogares españoles no puede permitírselo, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2020, mientras que el 22,9% de las viviendas no dispone de él por otros motivos, si bien el INE no aclara estas razones no económicas (edad, ausencia de competencias digitales o de necesidad de tenerlo…).

La ausencia de computadora es más frecuente en hogares unipersonales o de dos miembros, sin hijos que convivan en casa, con ingresos mensuales por debajo de los 1.600 euros netos y de zonas rurales. Las subidas interanuales de 2021 han sido mayores en los hogares con menor disponibilidad de ordenadores (pocos miembros y sin hijos, así como con ingresos mensuales por debajo de la media).

Como contraste, prácticamente todos los hogares tienen teléfono móvil (99,5%) y acceso a internet (95,9%), ya sea mediante conexión fija o móvil. En cambio, solo el 57,5% de las viviendas dispone de tableta. Cada vez es menor la presencia de teléfono fijo (pasa del 71,1% al 67,2% en un año).

En los hogares donde ya había una mayor presencia de computadoras (especialmente hogares con hijos y de rentas altas), el porcentaje con ordenador apenas ha variado o incluso se ha reducido ligeramente.

Hay una clara relación entre la tenencia de ordenadore personales y las competencias digitales avanzadas. Según un estudio de BBVA Research, “disponer de equipamiento TIC en el hogar (ordenador o tableta) incrementa en más de 20 puntos la probabilidad de tener competencias digitales avanzadas”. En cambio, el móvil “tan solo juega un papel relevante para impulsar las competencias de comunicación”,