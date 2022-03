Las pequeñas gasolineras descartan poder adelantar los descuentos anunciados por el Gobierno

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha advertido de que las pequeñas y medianas estaciones de servicio carecen de capacidad financiera para adelantar los descuentos anunciados este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



La Asamblea General de la confederación, reunida este lunes con carácter de urgencia, ha acordado por unanimidad solicitar al Gobierno que aclare con la mayor celeridad posible cuál será el mecanismo de ejecución del descuento generalizado en los carburantes que, según ha anunciado el presidente, comenzará a aplicarse el próximo jueves, 1 de abril.



Así, CEEES afirma desconocer qué mecanismo se empleará para la ejecución de esta medida, que en principio iba a estar destinada únicamente a transportistas y que, según ha anunciado hoy mismo el jefe del Ejecutivo en un acto organizado por Europa Press y McKinsey & Company, tendrá ahora carácter universal.



A la espera de conocer los detalles de las medidas que previsiblemente aprobará mañana el Consejo de Ministros, la asamblea de CEEES advierte de que si lo que pretende el Gobierno es que sean las pymes y micropymes del sector quienes financien la iniciativa, "la realidad es que ésta quedará sin efecto".



"No porque las estaciones de servicio no deseen contribuir al éxito de la misma, sino porque directamente no pueden hacerlo", según advierte la patronal que defiende los intereses de más de 4.000 estaciones de servicio españolas en manos de pymes y micropymes.



Así, según CEEES, ni muchos operadores mayoristas ni por supuesto los distribuidores minoristas tienen capacidad para adelantar esas cantidades, por lo que avisan de que la pretensión del Gobierno será "absolutamente ineficaz" si no se articulan mecanismos que -al igual que se ha hecho

en otros países del entorno- garanticen que las medidas que se aprueben mañana por el Consejo de Ministros tengan un impacto positivo en los bolsillos de sus clientes.



Pese a lamentar que el Ejecutivo haya descartado la batería de "medidas coherentes y coordinadas" presentadas por la confederación para lograr una reducción final en los precios de los carburantes -entre ellas reducciones fiscales-, CEEES afirma que, como siempre ha hecho a lo largo de sus 45 años de historia, "se pone a disposición del Gobierno para abordar el debate sobre la aplicación de estas medidas con humildad, lealtad, responsabilidad y sentido de Estado".