Marta Álvarez toma el mando ejecutivo de El Corte Inglés y Víctor del Pozo deja el grupo

Movimientos. Los cambios en la primera línea ejecutiva de El Corte Inglés han sido constantes en los últimos cinco años, después de décadas de estabilidad en el mando del grupo de distribución. Los cambios comenzaron en octubre de 2017, cuando el entonces presidente ejecutivo, Dimas Gimeno, fue desposeído de sus funciones de gestión. Estas recayeron en dos consejeros delegados: Jesús Nuño de la Rosa y el propio Víctor del Pozo. Aquel fue el inicio de la guerra interna en el grupo, que acabó en junio de 2018 con la salida de Gimeno y el nombramiento de Nuño de la Rosa como presidente ejecutivo. Solo duró un año, ya que en junio de 2019 tomó el relevo Marta Álvarez, aunque sin peso ejecutivo. Nuño de la Rosa volvió a ser consejero delegado junto a Víctor del Pozo, pero abandonó el grupo en enero de 2020. Este último concentró el peso ejecutivo hasta su salida ayer de la empresa, el quinto movimiento en cuatro años y medio.

No competencia. Como sucede en estos casos, la salida de Víctor del Pozo de El Corte Inglés llevará consigo un acuerdo para que el ejecutivo no pueda trabajar en empresas del sector durante un tiempo. En el caso de Dimas Gimeno, el pacto de no competencia fue de dos años.