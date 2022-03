España y Portugal propondrán a la Comisión esta semana un precio de referencia del gas

El Gobierno tiene previsto aprobar mañana en consejo de ministros una serie de medidas en materia energética para tratar de paliar los efectos de la subida de los precios de la energía tanto en los consumidores particulares como en la industria. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que esta semana España y Portugal van a presentar a la Comisión Europea una medida "excepcional y temporal" de fijación de un precio de referencia del gas que se utiliza para la producción de electricidad.

Con esta medida "que no supone subvencionar al gas", ha dicho Sánchez, "que no rompe los incentivos para las renovables" y "que en definitiva no distorsiona el mercado dela electricidad de Europa" va a permitir a España y Portugal "rebajar significativamente" los precios de la electricidad "de forma inmediata".

El presidente se ha mostrado convencido de que la Comisión Europea va a dar su autorización en un "muy breve plazo de tiempo" y "al día siguiente" será aprobado en el Boletín Oficial del Estado con "efectos inmediatos” en la factura de la luz de los ciudadanos.

El pasado viernes, el Consejo Europeo reconocía la excepción ibérica y por tanto la posibilidad de que el Gobierno de España y de Portugal pudieran tomar medidas excepcionales y acotadas en el tiempo para reducir los precios. De esta forma, ambos Gobiernos podrán intervenir en el mercado eléctrico de manera temporal, notificándoselo a Bruselas.

La segunda medida que ha anunciado Sánchez es la actualización del régimen retributivo de la producción de energía eléctrica a partir de las fuentes de energías renovables:, cogeneración, residuos, conocida como RECORE. Esta medida supondrá una rebaja de cargos del sistema eléctrico de en torno a 1.800 millones de euros este año y lo que nos va a permitir que dichos cargos se reduzcan hasta en un 55% en el año 2022. Con ello, "vamos a reducir aún más" el precio final de la electricidad.

En tercer lugar, se va a extender hasta el 30 de junio el mecanismo que debe reducir el exceso de beneficio en el mercado electrico causado por el elevado precio, aunque lo hará con ciertas "modificaciones" para reforzar su eficiacia y adaptarse a las directrtices europeas, ha dicho Sánchez.

El presidente ha anunciado además que 600.000 familias adicionales podrán beneficiarse del bono social eléctrico y, tal y como ya había informado, se prorroga hasta el 30 de junio las medidas fiscales adptadas: IVA de la electricidad se mantendrá en el tipo reducido del 10% al igual que el tipo mínimo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad. El Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica seguirá suspendido.