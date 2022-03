La CNMC revisará la regulación de Telefónica si se cierra la fusión de Orange y MásMóvil

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, CNMC, Cani Fernández, ha señalado hoy que la autoridad reguladora revisará la regulación de Telefónica si surge algún otro operador mayoritario fruto de alguna fusión, en alusión a las negociaciones abiertas en la actualidad entre Orange España y MásMóvil para su posible integración.

En un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, Cani Fernández también se ha posicionado a favor de que la compañía desarrolladora de una infraestructura de telecomunicaciones, caso de Telefónica, deberá ser compensada por quienes emplean esa red, en alusión a los grupos de internet.

La presidenta de la CNMC ha recordado que la nueva directiva europea de Mercados Digitales acaba de recibir el visto bueno político para su aprobación definitiva, mientras que la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que también está en proceso de aprobación, incluirá las nuevas obligaciones tanto para las empresas desarrolladoras de la red como para las compañías que utilizan esas infraestructuras. “Tendremos que esperar a que la ley nos lo mande, pero llegará la legislación en la que se establecerán las obligaciones”, ha indicado.

Con este posicionamiento, Cani Fernández, parece haber respondido a José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, que la pasada semana criticó a la autoridad reguladora por su lentitud en la ejecución de los procesos regulatorios para igualar a los operadores de telecos tradicionales con los nuevos OTT que ofrecen servicios similares como WhatsApp o Netflix.

“Ya está tardando en promover que se igualen las condiciones entre operadores tradicionales con los nuevos como WhatsApp”, dijo Pallete en un acto de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. El directivo afirmó también que Telefónica no pide que regulen a las demás empresas. “Pido que, si ellos no están regulados y compiten en lo mismo que yo, que me desregulen a mí”, afirmó el directivo, quien indicó que, de lo contrario, se “está compitiendo en desigualdad de oportunidades”.

Pallete insistió en que la “definición de los mercados relevantes está mal hecha”, teniendo en cuenta que Telefónica no solo compite con Orange u otras telecos, sino también con las plataformas de streaming, que no están definidas en las cuotas de mercado que tienen en cuenta los reguladores.