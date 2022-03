Ayudas para atreverse a dar el primer paso online

Datos. Alejandro Sánchez, director de desarrollo de negocios de Iberbox, startup que almacena documentos y hace copias de seguridad en la nube, advierte de que en lo que va de 2022 España ya ha impuesto multas por más de 7 millones de euros a empresas infractoras de la directiva europea de protección de datos y que en 2020 el 66% de las compañías sufrió un ataque de ransom­ware (secuestro de información), según Proofpoint. De ahí que Sánchez recomiende a las pymes tomarse muy en serio la incorporación de herramientas de cifrado de datos y ciberseguridad.

Asesoría. Juan Vera, CEO de Edosoft, startup que suministra herramientas de participación ciudadana y vigilancia medioambiental a Administraciones públicas y empresas del Ibex, aconseja a las pymes definir bien en qué recursos se van a gastar el bono antes de solicitarlo, para lo cual considera útil pedir el asesoramiento independiente de organismos locales de carácter público que promueven la digitalización, como Canarias Crece, el ­DIH4Cat de Cataluña o Amtega en Galicia.

Clientes. María Teresa Rendo, directora de ventas internacional de Expensya, software que automatiza la gestión de facturas, desde su registro hasta su reembolso, sugiere a los pequeños negocios no digitalizar solo sus procesos internos, sino también su forma de relacionarse con los clientes. Les recuerda también que la eliminación del papel es una oportunidad para ser más sostenible y contaminar menos. De cualquier forma, sostiene que la brecha digital en España no es tan grande como se piensa. “En 2007, la Agencia Tributaria española empezó a aceptar documentos electrónicos. Francia no dio ese paso hasta 2017, diez años después”, ilustra.