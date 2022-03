WhatsApp mejora la seguridad de su versión web con una extensión

No son pocos los que utilizan la versión web de WhatsApp, y por este motivo la compañía no se olvida de ellos para ofrecerles mejoras (no tan habituales como las apps de iOS y Android, eso sí). Pues bien, hay una nueva opción para este desarrollo que mejora de forma significativa la seguridad al usarlo. Te contamos cuál es.

Lo que se busca con el nuevo añadido es que exista una confirmación que es el dueño de una cuenta de WhatsApp el que accede en el ordenador. Es decir, lo que se conoce como autenticación. El objetivo, por lo tanto, es que se pueda estar seguro de que nadie que emplea tu ordenador pueda abrir una sesión del servicio de mensajería de manera automatizada -si esta es la opción que tienes elegida para su uso-. Una excelente herramienta que seguro que acabas por implementar.

Cómo lo ha conseguido WhatsApp

Pues lo que ha hecho la compañía que es propiedad de Meta es lanzar una extensión para los navegadores que permite realizar los pasos necesarios para pedir una autenticación correcta y, de este modo, aquellos que no tienen las credenciales de la cuenta no podrá acceder a ella. El nombre de este desarrollo es Code Verify, y se puede conseguir de forma gratuita.

Otra de las grandes virtudes que tiene este trabajo es que resulta muy sencillo de utilizar: una vez que se instala y se introduce los datos propios de la cuenta de WhatsApp, se activa la extensión. Incluso, la extensión es capaz de revisar la información de la web en la que se está navegando para indicarle al usuario el peligro que existe con ella. ¿Y cómo hace esto? Pues de forma bastante sencilla, ya que el color del icono de la barra de herramientas que se añade cambia de color (verde si todo es adecuado; amarillo si existe algún tipo de riesgo menor; y, finalmente, rojo si el peligro es grande). Muy útil.

¿Para qué navegadores está disponible?

Pues, ahora mismo, puedes conseguir la nueva extensión Code Verify para Chrome, Firefox y Edge. Es decir, los más utilizados por los usuarios. Para realizar la descarga tienes que entrar en las tiendas oficiales que tiene cada uno de los navegadores que hemos indicado y al realizar una búsqueda encontrarás la opción que tienes que instalar -no dudes en hacerlo, ya que la seguridad es excelente-. El desarrollo es de Facebook por lo que, si no ves que esta sea la compañía creadora, no procedas a la instalación y sigue buscando.

Una magnífica forma de aumentar la seguridad que existe al emplear la versión web de WhatsApp, que es una opción bastante socorrida cuando estás usando el ordenador y no deseas estar pendiente del teléfono. Un buen avance este que se suma a otros que ya prepara la compañía como por ejemplo la posibilidad de crear encuestas.