Vaya lío: WhatsApp permitirá no borrar los mensajes temporales

El trabajo por mejorar la aplicación de WhatsApp con nuevas funciones es constante, pero eso no significa que la firma acierte siempre. Algunas de las evoluciones no tienen el impacto esperado y acaban por no ser útiles y no las utilizan los usuarios. Y, esto, es lo que parece que puede pasar con una evolución que prueba la compañía ahora propiedad de Meta. Te contamos de qué se trata.

Según los datos que se han publicado, y que aparecen en la versión de prueba de la aplicación para iOS 22.6.0.72, lo que tiene en mente ofrecer WhatsApp es introducir cambios en los chats en los que se usan mensajes que se eliminan pasado un tiempo. Estos lugares son los que se utilizan cuando se desea mandar algo que desaparecerá en un tiempo predeterminado para que nadie vuelva a tener acceso. La verdad es que la llegada de esta opción resultó realmente útil para todos.

¿Qué está preparando WhatsApp?

Pues algo tan sencillo como ofrecer la posibilidad de que en estos chats exista la posibilidad de enviar un mensaje que, sorpresa, no se elimine. Es decir, que se cambia el sentido del "sitio" del que hablamos para que ahora se puedan tener mensajes de texto o contenidos multimedia que no desaparecen. Podría estar bien esto, la verdad, pero es ir al contrario de lo que se hacía… por lo que no tiene especial sentido que esto sea posible, ¿no?

WBetainfo

Es cierto que según los datos que se tienen, los mensajes que no se eliminarán se podrán borrar más adelante por cualquiera de los usuarios que estén en el chat, pero lo cierto es que ofrecer esto es introducir algo que puede confundir a los usuarios, especialmente si hablamos de grupo, debido a que la función principal de eliminación ya no es tal. Un jaleo que posiblemente no cuaje entre los usuarios para no confundirse.

Es solo una prueba, eso sí

Evidentemente, esta opción puede ser que finalmente no llegue a la versión final de la aplicación de WhatsApp, pero el caso es que la idea está ahí. Eso sí, la sencillez con la que se establece un mensaje como que no se borra será ex lente, ya que al pulsar de forma continuada en él se puede seleccionar esta opción y, una ventana adicional de confirmación permite completar el proceso. Más fácil imposible, y lo mismo ocurre con la acción para que el contenido sea eliminado: se hace lo mismo, pero se tiene que elegir la función de borrado.