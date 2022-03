Esta es la última locura de Google Fotos con el modo retrato

La aplicación Google Fotos es de las más útiles que existen en el mercado tanto para revisar como para editar imágenes. Constantemente llegan nuevas opciones de uso y, la próxima que se ha conocido que verá la luz tiene que ver con una importante mejora al utilizar el modo retrato con la app.

La firma norteamericana tiene la intención que este tipo de foto vaya más allá que la posibilidad de usarla con personas. Y, por ello, ha conseguido implementar el efecto de desenfoque para otras opciones como por ejemplo los perros y la comida. Seguro que, con esta opción, conseguirás unas imágenes para compartir en tus redes sociales que serán realmente espectaculares (en especial en Instagram) y, lo mejor de todo, es que para conseguirlo tendrás que emplear solo la aplicación de la que hablamos.

Otra de las cosas que es fundamental mencionar es que la nueva función de Google Fotos no se limitará a las imágenes nuevas. Así, cualquiera que tengas en el servicio por muy antigua que sea y que disponga a un mínimo de calidad, se podrá usar para conseguir ese efecto desenfoque (o blur) que tan atractivo queda -especialmente a la hora de llevar al papel la foto correspondiente-.

Que lo haga Google es sinónimo de calidad

Una de las cosas que es importante tener en cuenta es que Google es de las mejores compañías que implementa el desenfoque en las imágenes de personas de todas las que ofrecen esta posibilidad entre sus servicios. Y, además, el trabajo por software lo realiza de forma muy rápida y precisa, por lo que seguro que los resultados que se consiguen una vez que esta mejora sea pública serán excelentes.

Pero no todo es perfecto. Lo lógico es pensar que, al ejecutarse la modificación por la aplicación Google Fotos, todos los usuarios puedan obtener la ventaja de la que hablamos. Pero, al menos en un principio, esto no será así. Según se ha podido conocer, solo los que tienen un teléfono Google Pixel o están dados de alta en el servicio de almacenamiento One, podrán utilizar el desenfoque en opciones más allá de personas. Eso sí, con el paso del tiempo puede que esto cambie, pero por el momento será algo exclusivo.

Es un buen avance este, no cabe duda, ya que se le puede dar un nuevo aire a las imágenes que se tiene en los terminales y en las que no se empleó por defecto en desenfoque. Evidentemente, esto no hará que muchos se decidan por la compra de un teléfono Google Pixel, pero no está de más que la compañía de Mountain View ofrezca opciones exclusivas en sus terminales para que aumente el atractivo que tienen más allá de utilizar una versión de Android sin modificar.