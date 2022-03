Cómo revisar el historial de compras en la tienda Play Store

En ocasiones se desea revisar las compras que se han realizado en las tiendas online. Si en tu caso quieres ver qué es lo que has conseguido desde la Play Store de Google, debes saber que conseguir esto es de lo más sencillo y rápido como te vamos a contar. El caso es que puedas llevar un control total de lo que haces con tus dispositivos Android.

Con este proceso puedes conocer todos los detalles de los que has comprado o descargado desde la tienda de Google. Y, además -y si tienes los datos correspondientes-, también puedes comprobar si alguno de tus hijos se ha pasado y se ha puesto a descargar juegos como un loco. Por lo tanto, es de lo más interesante conocer cómo es el proceso de comprobación por si tienes necesidad de utilizarlo.

Cómo revisar las compras en Play Store

Una de las cosas que debes saber es que no puedes modificar nada del listado que vas a conseguir. Es decir, que si tienes la tentación de eliminar algo para que nadie sepa que lo has descargado… lamentablemente no podrás hacerlo. Por lo tanto, hablamos de un proceso meramente informativo, que ya es bastante.

Esto es lo que tienes que hacer desde el navegador que utilizas habitualmente en tu ordenador (es la forma más sencilla en nuestra opinión):

Entra en esta dirección web empleando las credenciales de la cuenta Android que tienes intención de revisar.

Ahora en la parte izquierda de la pantalla busca la opción llamada Cuenta , y dale uso de forma habitual para acceder al apartado específico para realizar la revisión de las compras y descargas.

, y dale uso de forma habitual para acceder al apartado específico para realizar la revisión de las compras y descargas. En la zona central aparece nueva información, como por ejemplo si existen ofertas activas que puedes aprovechar o promociones de cupones. En la cinta superior tienes que usar la opción denominada Historial de pedidos .

. Verás ahora un listado con todo lo que has comprado y el precio que pagaste (que puede ser gratuito o no). Si ves todo desordenado, en la zona superior derecha en Categorías puedes filtrar por Películas o Aplicaciones, por poner un ejemplo.

puedes filtrar por Películas o Aplicaciones, por poner un ejemplo. Habrás finalizado.

SmartLife

Como ves, todo es extremadamente sencillo y, por lo tanto, tener un control total de lo que has descargado desde Play Store es tan cómodo como rápido. El caso es que esta es una opción nativa que ofrece Google y que resulta perfecta para que nada se escape de tu control siempre que tengas los datos de la cuenta Android que deseas revisar.