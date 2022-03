Cómo eliminar o deshabilitar una cuenta de Twitch

Es posible que en un momento dado decidiste probar la plataforma de emisión en directo Twitch y, con el paso del tiempo, comprobaste que no era exactamente lo que necesitabas- Y, por este motivo, desde hace un tiempo no utiliza las cuentas que creaste. Te contamos cómo eliminarla o deshabilitarla según sean tus necesidades.

Cada una de las opciones que hemos indicado tiene un objetivo diferente. En el primero de los casos debes tener en cuenta que todos lo que tengas en la cuenta de Twitch será borrado y no podrás acceder a ellos de ninguna de las formas. Pero, esto, hace que te despreocupes de nada que tenga que ver con la plataforma. Si te decides por deshabilitar tu perfil, lo que harás es darlo de baja, pero no se borra nada, y podrás activarlo si lo deseas más adelante.

Cómo eliminar la cuenta de Twitch

Lo que tienes que hacer es lo que te indicamos a continuación y, eso sí, algo que debería hacer antes de nada es avisar a los seguidores que tienes intención de quitar tus contenidos de manera efectiva en breve. Seguro que lo agradecerán. Estos son los pasos:

Entra en este enlace de modo habitual con tus credenciales.

Luego tienes que acceder a la dirección que permite eliminar las cuentas de Twitch, que es esta y que como ya está identificado podrás acceder sin problemas.

Se te pedirá que indiques el motivo por el que deseas eliminar la cuenta y, a continuación, podrás utilizar el botón Eliminar cuenta .

. En cuestión de un poco de tiempo, según sea la carga de contenidos, se borrará todo.

Ya has finalizado.

Unsplash

Deshabilita la cuenta que tienes en la plataforma

Esta es la mejor opción que puedes usar si no tienes claro si volverás o no a Twitch, ya que lo único que haces es que desaparezca tu cuenta, pero no se borra. Esto es lo que tienes que hacer para conseguirlo:

Entra en Twitch de forma usual y, luego, pulsa en la foto del perfil de la cuenta.

Selecciona Configuración y, dentro de la pestaña Perfil baja hasta que localices una opción denominada Deshabilitar la cuenta de Twitch.

Pulsa en ella y entrarás en la página que te permite finalizar con el proceso. De nuevo, te pedirá el motivo por lo que haces esto y, cuando contestes, podrás emplear el botón Deshabilitar cuenta .

. Habrás finalizado.

Como ves, es realmente sencillo realizar cualquiera de las dos opciones en Twitch, por lo que en cuestión de pocos minutos puedes finalizar todo con total seguridad.