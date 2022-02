Cómo ver vídeos de YouTube (o Twitch) sin que te molesten mientras usas el móvil

El iPhone tiene opciones de picture in picture (PiP) desde hace relativamente poco, sobre todo si lo comparamos con Android, donde esta función cuenta con una larga tradición entre algunos fabricantes, como Samsung, que la han utilizado toda la vida bajo el nombre de ventanas flotantes. Pues bien, seguramente lo sepas, pero si no es así, vamos a contártelo, cómo hacer para que ese espacio que ocupa en pantalla no te moleste cuando andes trasteando con otras apps.

Y es que hay ocasiones en las que no basta con tener un vídeo en modo PiP, ya que la app que tenemos por debajo apenas se ve, o se ocultan controles que son necesarios para manejar lo que hacemos. Para esos casos, Apple pensó en una opción que es la de ocultar esa ventana flotante para tener completamente libre el espacio de la pantalla.

¿Cómo podemos activarla?

El modo PiP es muy sencillo de ejecutar porque simplemente hay que salir de la aplicación en la que estamos (y que soporte este modo) deslizando el dedo de abajo arriba desde la parte inferior de la pantalla. Tal y como podéis ver en las capturas que tenéis justo aquí debajo, comprobaréis que automáticamente eso que estamos viendo se puede disfrutar sobre la pantalla de inicio.

Cómo esconder las ventanas en iOS.

Ahora bien, ¿qué ocurre si estamos en WhatsApp y da igual dónde la pongamos, abajo o arriba, que siempre nos tapa más de la cuenta? Pues aquí entra en juego el pequeño truco de iOS porque si deslizamos la ventana de derecha a izquierda (o de izquierda a derecha), lograremos dejarla oculta fuera del espacio visible pero, y aquí viene lo más importante, sin dejar de reproducir lo que estamos viendo, o escuchando.

Como podéis ver por las capturas que tenéis más arriba, la ventana quedará fuera de nuestra vista y como único vestigio de su presencia tendremos una pestaña que podemos mover de arriba abajo para situarla donde mejor nos venga o volver a pulsarla, deslizando a la derecha, para hacer visible de nuevo la ventana PiP.

Otra de las ventanas de este truco es que apps que no tienen reproducción en segundo plano ni se mantienen activas cuando bloqueamos la pantalla del iPhone, de repente, se siguen escuchando, por lo que podemos utilizarla como manera de, en aquellos casos de programas donde los streamers chatean, hablan y hablan, consumir esos contenidos como si de un podcast o una canción se tratara. Simplemente tocando en el botón de bloqueo lateral.