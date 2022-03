EE UU sanciona al círculo de Putin y otros oligarcas, pero deja fuera a Fridman

Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones a ocho oligarcas rusos y a sus familiares, además de otras personas del círculo más cercano de Vladimir Putin, incluido su supuesto "testaferro" del presidente Vladímir Putin, Alisher Usmanov, y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Además, el Departamento de Estado prohíbe la entrada en EE UU de 19 oligarcas rusos y sus parientes, mientras que el Tesoro bloqueó los posibles activos bajo jurisdicción estadounidense de siete organizaciones rusas y 26 personas que promueven la "desinformación" sobre la guerra en Ucrania.

"Seguimos imponiendo sanciones muy duras a Putin y aquellos que le rodean", dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en declaraciones a la prensa al comienzo de una reunión con su gabinete. Las nuevas restricciones buscan que la lista de oligarcas sancionados por Estados Unidos se solape todo lo posible con la anunciada este lunes por la Unión Europea (UE), y la portavoz de Biden, Jen Psaki, subrayó que en los próximos días se añadirán todavía más nombres al listado.

No aparecen, sin embargo, en la lista de sanciones del Tesoro dos figuras que sí están en la de la UE: los empresarios Petr Aven y Mijaíl Fridman, este propietarios del grupo Letterone y por tanto poseedores del 77% de la cadena de supermercados Dia. Fridman y Aven han aceptado "congelar" sus participaciones en Letterone por lo que no cobrarán dividendos, no tendrán voto en calidad de accionistas y no podrán vender dichas acciones y, de hecho, no pueden ni entrar en sus instalaciones.

La principal diferencia entre las sanciones europeas y las estadounidenses es que estas últimas afectan también a los familiares de los oligarcas, porque Washington quiere evitar en la medida de lo posible que esas élites traspasen su riqueza a otros. Usmanov, al que la UE considera el "testaferro" de Putin, es un magnate del sector del metal y uno de los hombres más ricos de Rusia y del mundo, con una fortuna que Forbes estima actualmente en más de 14.000 millones de dólares.

Junto a Usmanov y Peskov, en la lista figura también Nikolái Tókarev, director ejecutivo de Transneft, una importante empresa de petróleo y gas de Rusia, y además quedan sancionadas dos compañías inmobiliarias de su propiedad, así como su esposa y su hija. Otro de los sancionados es Serguéi Chémezov, director de Rostec, matriz de la mayor exportadora rusa de armas (Rosoboronexport); junto a su esposa, su hijo y su hijastra.

Además, aparece Yevgeny Prigozhin, apodado como el "chef" de Putin porque sus empresas de restauración suelen organizar los banquetes del Kremlin, y que ya estaba sujeto a sanciones estadounidenses pero al que el Tesoro vuelve a designar para incluir también sus tres compañías y a su familia. También figuran otros dos amigos de Putin ya sancionados por Washington, Boris y Arkadi Rotenberg, así como sus familiares; junto al ex primer ministro ruso Igor Shuvalov, sus cinco empresas, su esposa, sus hijos y las compañías de estos.

Bienes incautados

Las autoridades alemanas incautaron este miércoles un superyate valorado en casi 600 millones de dólares que era propiedad de Usmanov, y el Tesoro prohibió este jueves el uso en EE UU de ese barco y de un enorme avión privado del magnate, valorado en hasta 500 millones de dólares. El viceprimer ministro británico, Peter Raab, ha asegurado que el Gobierno incautará las posesiones de los oligarcas cuando haya base legal para ello. Londres es uno de los destinos favoritos de los multimillonarios rusos, grandes compradores de inmuebles de altísima gama en la capital.

En Francia, los agentes de aduanas se han incautado del yate Amore Vero, de 88 metros de eslora, en un pueto de la Riviera. Es propiedad de una sociedad a nombre de Igor Sechin, directivo de Rosneft y un firme aliado de Putin. Otros oligarcas se han llevado sus yates a las Maldivas para evitar que sean incautados.