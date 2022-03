Cómo pasar WhatsApp de Android a iOS sin complicaciones

Si estás en el proceso de cambiar el teléfono que utilizas y pasas de Android a iOS, seguro que te sorprenderá que no exista una herramienta nativa para transferir toda la cuenta de WhatsApp que utilizas (cuando al contrario sí que puedes hacerlo). Te vamos a contar cómo no perder nada de la aplicación de mensajería de forma sencilla y segura.

Evidentemente en este caso no queda otro remedio que recurrir a una aplicación de terceros, ya que no hay nada que puedas hacer con la app propia de WhatsApp para lograr el objetivo marcado de conservarlo todo. Te recomendamos usar Wondershare MobileTrans, un desarrollo completamente fiable y que, en este caso sí, puedes estar seguro de que no perderás absolutamente nada. Es importante mencionar que para utilizarla necesitas un ordenador, ya sea Windows o Mac, y puedes realizar la descarga del desarrollo en este enlace.

Cómo realizar la transferencia de datos en WhatsApp

Una vez que tienes instalada la aplicación que hemos comentado, lo que tienes que hacer es lo que te mostramos a continuación sin saltarte ningún paso. Si lo haces así, comprobarás que en cuestión de unos minutos (depende de la cantidad de información que tengas), tendrás todo completado con total fiabilidad. Haz lo siguiente:

Inicia la aplicación de forma habitual y, ahora, conecta los terminales iOS y Android en el equipo empleando los cables USB originales si esto es posible.

Selecciona la opción Transferencia de WhatsApp entre todas las posibilidades que aparecen en la pantalla.

Ahora revisa en la imagen de la aplicación que el orden de transferencia es el correcto. Es decir que en la zona izquierda aparece el terminal Android y en la derecha el iOS. Si no es así, pulsa en el botón Flip (o Cambiar) que hay en la zona superior de la pantalla.

Es el momento de pulsar el botón Inicio de color azul que hay en la zona inferior y no te queda otra que tener paciencia para que todo se complete (existe una barra de progreso en la parte superior).

Una vez que finalice el proceso, puedes desconectar los dispositivos del ordenador y utilizar en el iOS la aplicación WhatsApp con toda la información que tenías en el Android.

Habrás finalizado y, si lo deseas, puedes desinstalar la aplicación Wondershare MobileTrans del equipo.

Unsplash

Como ves, no puede ser más sencillo transferir la información completa de Android a iOS para que no te quedes sin las imágenes, mensajes o vídeos que tienes en WhatsApp. Y, lo mejor de todo, es que la fiabilidad es excelente, ya que no se elimina nada del terminal de origen.