Tank Mouse, el ratón perfecto para los amantes de lo retro

Lo retro cada vez se lleva más, eso está claro. Si tienes ganas de llevar esto al ordenador que utilizas una buena forma de conseguirlo es mediante el ratón Tank Mouse. Con él, podrás usar sin problemas el sistema operativo de tu equipo y dará un toque completamente diferencial a uno de los accesorios que son esenciales.

El diseño de este dispositivo se basa en los antiguos Commodore Amiga 1352, que fue un ordenador de gran éxito hace bastantes años. Esto no impide que ofrezca todo lo que se puede necesitar de un ratón en la actualidad, y un claro ejemplo de lo que decimos es que este es un dispositivo que ofrece todo tipo de opciones de conexión inalámbrica. Así, sin ir más lejos, puedes emplear radiofrecuencia de 2,4 GHz para sincronizarlo -incluye el adaptador USB- y, también, existe emisor Bluetooth en su interior (lo que le permite ser utilizado sin problemas con los tablets).

Preparado para que lo aprovechen tanto diestros como zurdos, ya que su ergonomía es buena y cuenta con unas dimensiones bastante contenidas (108 x 67 x 31 milímetros), hay que destacar que la autonomía supera el mes de uso, debido a que para ello se utilizan dos pilas AAA. Hay algo que es importante mencionar: se integran dos botones bastante prominentes que encajan con su diseño retro y, aparte en la zona que hay entre ellos, existe un sensor táctil que hace las veces de rueda de desplazamiento. Y, esto, es bastante llamativo.

Una buena precisión en el uso de Tank Mouse

Esto se consigue, ya que se emplea tecnología óptica para reconocer los movimientos, lo que asegura que el uso en todo tipo de superficies sin que se tengan problemas a la hora de mover el puntero del ratón. Aparte, la resolución que tiene este componente es de 1600 ppp, lo que asegura que cualquier pequeño gesto es detectado y traslado al sistema operativo. Por lo tanto, tener un aspecto retro no le hace ser poco útil, sino todo lo contrario. Evidentemente, no es el mejor del mercado aquí, pero ofrece más que suficiente para ser el ratón que utilizas en tu día a día.

Kickstarter

Cómo conseguir este ratón

Pues teniendo en cuenta que es posible hacerte con él con acabados en color blanco y negro, debes saber que el precio que tiene Tank Mouse es de 36 euros, lo que no es precisamente una locura. El accesorio está en periodo de financiación en Kickstarter y no vas a tener problemas ya para conseguirlo. Un detalle final: el mes de entrega del ratón es noviembre de 2022, por lo que no tendrás que esperar mucho para poder tenerlo en casa.