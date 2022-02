Criteria gana 1.697 millones en 2021, cinco veces más, por extraordinarios

CriteriaCaixa, la compañía que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación Bancaria La Caixa, ha vuelto a recuperar pulso tras el pasado año, gracias a sus participadas y a las menores aportaciones que ha debido hacer CaixaBank, en la que controla el 30% de su capital. Así, en 2021, el holding que preside Isidro Fainé cerró con unas ganancias de 1.697 millones de euros en 2021, 5,4 veces más que en 2020, cuando había registrado un beneficio de 314 millones, debido a resultados extraordinarios de 510 millones principalmente por el impacto de la fusión de CaixaBank y Bankia.



En un comunicado, el holding de participadas de La Caixa ha aclarado que, sin esos atípicos, es decir, en términos recurrentes, las ganancias habrían sido de 1.187 millones de euros, un 65% superiores a las de 2020, debido a la mayor aportación de sus participadas.



Criteria precisa en un comunicado que en 2021 destinó 407 millones de euros para adquirir un 1,92% adicional del capital de Naturgy, de la que es primer accionista, con un 26,71%.



Naturgy afrontó el año pasado una opa parcial por parte del fondo australiano IFM y Criteria anunció en mayo que elevaría su posición en el capital como primer accionista, aunque sin superar el 30%, para no tener que lanzar una opa.



La cartera bancaria, formada principalmente por el 30 % de CaixaBank, aportó 896 millones el año pasado, un 44% más, mientras que la cartera industrial y de servicios, formada por el 26,7% de Naturgy, el 4,3% de Cellnex o el 1,3% de Telefónica, entre otras, generó otros 391 millones, un 96% más.



En el caso del negocio bancario, el aumento se explica porque en 2020 las entidades bancarias participadas por Criteria tuvieron que hacer significativas provisiones por la pandemia, mientras que la cartera industrial y de servicios también mejoró el año pasado sus resultados en comparación

a 2020.



En cuanto a la cartera inmobiliaria de Criteria, alcanzó un valor de 2.585 millones el año pasado y Criteria invirtió 85 millones en ella.



Al cierre de 2021, el valor bruto de los activos de CriteriaCaixa ascendió a 23.805 millones de euros, un 22,8% más respecto a 2020, mientras que el valor neto de los activos de CriteriaCaixa ascendió a 18.092 millones de euros, un 26,9% superior al del cierre de 2020, por lo que este nivel

ya supera el del cierre de 2019, previo por tanto a la pandemia.



Destino del dividendo

Como la pandemia impactó en las cuentas de resultados empresariales de 2020, resintió también la política de remuneración a los accionistas, de forma que en 2021 se han abonado menos dividendos, y en el caso de Criteria recibió 525 millones de sus participadas, un 16% menos.



De estos 525 millones destacan los 331 millones aportados por Naturgy, los 65 de CaixaBank, 32 millones de Bank of East Asia, 24 millones de Telefónica y otros 24 millones de Suez.



En esta línea, Criteria repartió el año pasado 360 millones en dividendos a su accionista único, la Fundación Bancaria La Caixa, que en 2021 invirtió 494 millones en programas sociales, culturales, científicos, de investigación, sanitarios o educativos.



DIVERSIFICACIÓN DE LA CARTERA

En los últimos años, CriteriaCaixa está llevando a cabo un ejercicio de diversificación de su participación en sociedades cotizadas, dando prioridad a las que están en países de la OCDE.



La cartera alcanza ya más de 80 empresas de 15 países, entre las que destacan Cellnex y Telefónica. En 2021 se ha efectuado una inversión neta de 502 millones de euros en ampliar la cartera de diversificación, de los que 196 y 29 millones corresponden a la inversión llevada a cabo en Cellnex y Telefónica, respectivamente, detalla Criteria en un comunicado.



Por otra parte, y con fecha 31 de enero de 2022, Criteria ha vendido la participación del 14,12% que ostentaba en Sanifit Therapeutics, a través de Caixa Capital Risc, por 35 millones de euros.



Al cierre de 2021, la deuda bruta del Grupo Criteria ascendía a 5.713 millones de euros, frente a los 5.124 millones de euros a 31 de diciembre de 2020.



Durante 2021, CriteriaCaixa ha seguido gestionando activamente sus fuentes de financiación, renegociando condiciones y alargando vencimientos de préstamos y pólizas de crédito.



En este sentido, el pasado junio llevó a cabo una emisión de bonos senior canjeables en acciones de Cellnex que corresponden a un 0,4% de su capital social, con vencimiento a 4 años y por un importe de 200 millones de euros.



"Estas acciones han permitido afianzar la posición financiera de CriteriaCaixa, manteniendo unos niveles de liquidez confortables, hasta los 1.341 millones de euros, que incluyen líneas de crédito comprometidas y no dispuestas", resalta Criteria.



El holding de participadas de La Caixa ha precisado que su liquidez se ha visto aún más reforzada con la liquidación, el pasado mes de enero, de la opa lanzada en 2020 por Veolia sobre el 100% del capital de Suez, con la que Criteria -que controlaba un 5,8% de Suez- ha ingresado 737 millones de euros, generando una holgura adicional para hacer frente al vencimiento de deuda de 1.000 millones de euros previsto para abril 2022.