Huawei crea el ‘super dispositivo’ al romper barreras entre PC, móvil, tableta e impresora

Huawei no lanza este año un nuevo smartphone en el Mobile World Congress, que arranca oficialmente este lunes en Barcelona. El gigante tecnológico chino, que sigue sufriendo el castigo de EE UU en su negocio móvil, ha presentado hoy en rueda de prensa una batería de dispositivos pensados para la oficina (tres ordenadores, una tableta, una impresora, un monitor y un ebook-tableta) que colaboran entre sí y funcionan totalmente integrados, eliminando la brecha entre Windows y Android, para elevar la productividad.

“Dado que no hay un solo dispositivo que satisfaga todas las necesidades diarias del usuario, cobra especial importancia la capacidad de cada dispositivo para aprovechar los puntos fuertes de los demás”, dice la compañía, que ha desarrollado diferentes tecnologías para lograr una colaboración o conexión extrema entre los diferentes dispositivos. “Es lo que llamamos Super dispositivo”.

Ya en 2018, Huawei lanzó la función OneHop, que transfiere archivos del smartphone al PC con un solo toque, y en 2020 introdujo la colaboración multipantalla que permite trabajar con dos dispositivos simultáneamente, ya sean PC-tablet, PC-smartphone o tablet-smartphone, una compatibilidad que facilita la transferencia de archivos entre dos dispositivos mediante la función de arrastrar y soltar, así como la posibilidad de abrir directamente archivos del móvil en el portátil.

Ahora la compañía quiere ir más lejos, y llevar estos avances al ámbito laboral, permitiendo, según explica, que todos los dispositivos compatibles funcionen como uno solo, haciendo más intuitiva la conectividad entre todos ellos.

“Tienes que aceptar vincular el dispositivo y, a partir de ahí, empieza la magia”, dice Rian Ordóñez, responsable de Marketing de producto en Huawei Consumo España. ¿Ejemplos? “El portátil reconoce los altavoces externos o los auriculares y te preguntará por dónde quieres que salga el sonido. O solo tocando con el móvil el portátil se te abrirá la interfaz del smartphone en la pantalla del ordenador y podrás abrir hasta tres aplicaciones del móvil directamente en el PC para realizar varias tareas simultáneamente. También podrás gestionar y editar todo lo que hay en tu móvil (archivos, imágenes…) desde el portátil o atender desde este una llamada que te llegue al smartphone”. Y todos los cambios se guardan automáticamente en el teléfono.

También gracias a la colaboración entre dispositivos, al conectar un smartphone este estará disponible como una unidad externa en el PC, lo que permite a los usuarios acceder a los archivos del smartphone como lo harían con cualquier otro equipo de almacenamiento externo, utilizando la interfaz del usuario del sistema de archivos del PC con la que ya están familiarizados.

Ordóñez cuenta que si lo que se interconectan son las tabletas (MatePad), estas también se reconocerán como una unidad externa en el PC, permitiendo transferir y gestionar los archivos entre dispositivos mediante la función de arrastrar y soltar o copiar y pegar. Pero detalla que el super dispositivo PC+tableta (esta última con lápiz óptico) ofrece tres modos de conexión, en función de los casos de uso.

Está el modo espejo, para ver lo mismo en las pantallas de ambos equipos como si fuera una pantalla duplicada, de manera si se está haciendo un PowerPoint en el portátil, por ejemplo, cualquier nota a mano hecha con el lápiz en la tableta podrá verse automáticamente reflejada en la presentación en el portátil. En el caso del modo extendido, cada pantalla muestra un contenido diferente, transformando la tableta en en monitor externo para el PC y ampliando el espacio de pantalla, y en el modo colaboración, los archivos de la tableta se puedan gestionar directamente desde el PC.

Como parte de esta integración de equipos, el motor de aplicaciones móviles de Huawei va a ofrecer acceso desde los portátiles de la compañía a una gran cantidad de apps, tanto de productividad como de entretenimiento disponibles en su tienda de aplicaciones AppGallery. “Vamos a permitir por primera vez que los portátiles se descarguen apps que eran antes nativas para tabletas y smartphones”, resalta Ordóñez.

La compañía señala que la característica de Súper dispositivo está disponible en sus ordenadores a través de una interfaz de conexión ubicada en el centro de control del PC. Igualmente precisa que con la función de emparejamiento emergente, estos ordenadores pueden conectarse rápidamente a los auriculares inalámbricos, los altavoces, el ratón, el teclado Bluetooth e, incluso, a la impresora. “Lanzamos por primera vez una impresora, que también es escáner, fuera de China y viene preparada para aprovechar esta colaboración entre dispositivos, así que será automáticamente detectada por el ordenador y el usuario podrá imprimir o escanear sus documentos simplemente arrastrándolos”, continúa Ordoñez.

La directiva sostiene que Huawei lleva la integración de dispositivos en el entorno del trabajo “hasta un extremo nunca visto. Y esto es muy importante si tenemos en cuenta que en la actualidad pasamos entre cinco y seis horas al día mirando el móvil, incluso en el entorno laboral, lo cual impacta en la productividad”. “Toda esta integración y colaboración entre equipos va a permitir un flujo de trabajo más eficiente y sin pérdidas de tiempo”.

Huawei explica que la compatibilidad con la funcionalidad Súper dispositivo (solo para equipos de la compañía) se extenderá a sus modelos anteriores de PC. Para ello el usuario deberá actualizar Huawei PC Manager a su última versión. La compañía también tiene previsto seguir extendiendo la compatibilidad a más dispositivos, tanto en el ámbito del trabajo como en el de ocio y entretenimiento.

El primer portátil que sale al mercado preparado para estos avances es el MateBook X Pro, que sale hoy en preventa en España por 1.899 euros. El resto de dispositivos compatibles con la nueva funcionalidad (entre ellos el primer All in One que lanzará la compañía en España) irán llegando a lo largo de este año.