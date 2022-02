Nuevo OPPO Pad, un tablet potente que compite hasta con el iPad

Hace un par de años el mercado de los tablets estaba en un momento complicado, ya que sus ventas se habían estancado y muchas compañías lo dejaban de lado. Pero esto ha cambiado de forma radical y todos quieren participar ahora de un segmento que vuelve a volar. Por este motivo llega el OPPO Pad, el primer modelo de este fabricante que apunta muy buenas maneras y ya es oficial.

Con un diseño llamativo donde destaca una sería grafía trasera en la que se puede leer su nombre y, la verdad, no queda nada mal. En este apartado destaca que el peso del tablet es de solo 500 gramos y que el grosor se reduce hasta los 6,99 milímetros. Por lo tanto, su uso continuado es cómodo y no da problemas. Además, para no perder el camino iniciado por otro, con la OPPO Pad se incluye un stylus propio que permite realizar acciones a mano alzada -como por ejemplo escribir o dibujar-, y tiene como características destacables una frecuencia de muestreo de 240 Hz y que su precisión es de nada menos que 4.096 puntos. Sí, es competencia para el S Pen de Samsung.

No tiene fisuras en el hardware

Esto permite que el uso que se le puede dar al OPPO Pad sea muy amplio, ya que va desde consumir contenidos multimedia hasta el ejecutar aplicaciones de productividad como por ejemplo Word o las propias de edición de imágenes. El caso es que todo esto lo consigue con bastante soltura debido a que el procesador integrado es un Qualcomm Snapdragon 870 que integra una GPU lo suficientemente potente para poder disfrutar de los juegos en 3D. Aparte, la RAM va desde los 6 a los 8 GB, por lo que no habrá nada que se te resista… y siempre disfrutando de una alta fluidez.

OPPO

A lo que hemos comentado hay que sumarle que el almacenamiento interno (tipo UFS 3.1, lo que asegura una alta velocidad de transferencia de datos), que puede llegar a los 256 GB. Más que suficiente para que no tengas que borrar información constantemente ni tener que acceder a la nube si esto no te convence. Por cierto, si te preguntas por el sistema operativo, el que encontrarás en el interior de la OPPO Pad es Android 11 con el fork ColorOS for Pad, que está especialmente diseñado para trabajar de la mejor forma posible con los tablets.

Buena pantalla en el OPPO Pad

El fabricante ha elegido para este modelo un panel IPS de 11 pulgadas, lo que encaja con la tendencia actual, ya que al reducirse muchos los marcos laterales las dimensiones no se disparan en exceso. Con una alta resolución que le permite llegar a una densidad de píxeles de 275 ppp, hay que destacar que este es un componente que cuenta con una frecuencia de 120Hz. Esto asegura un excelente comportamiento con contenidos multimedia, y aquí ayuda bastante también que el tablet cuenta con cuatro altavoces compatibles con Dolby y Hi-Res Audio.

OPPO

La batería que integra el OPPO Pad es de 8.360 mAh, lo que está bastante bien teniendo en cuenta el grosor antes mencionado y viene a confirmar las expectativas que se tenían. Por lo tanto, utilizar el dispositivo por más de diez horas no es precisamente una quimera. Y, además, se acompaña con carga rápida de 33W, lo que es un magnífico detalle.

Precio de este dispositivo

Con opciones tan llamativas como por ejemplo que incluye WiFi 6 para que el acceso a internet sea lo mejor posible y que no le faltan un par de cámaras (la trasera es la mejor, ya que cuenta con una resolución de 13 megapíxeles), el precio que tiene la versión más económica del OPPO Pad es de unos 330 euros al cambio, lo que no está nada mal. Es de esperar que llegue a España en no mucho tiempo.