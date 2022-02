Desde ahora será más fácil buscar cosas en WhatsApp, ¿cómo se conseguirá?

Seguro que en más de una ocasión has tenido que buscar algo en una conversación de WhatsApp y te has vuelto loco desplazándote por todos los mensajes que hay en ella. Esto no es nada eficiente, y parece que este problema tiene los días contados tal y como se ha visto en una nueva versión de prueba de la aplicación de mensajería.

Hoy mismo se ha podido ver un nuevo añadido que han introducido en WhatsApp con el objetivo de corregir lo que hemos comentado antes y, de esta forma, hacer la vida mucho más sencilla a los usuarios. Por el momento, la novedad de la que hablamos está presente únicamente en el desarrollo que existe para el sistema operativo Android, pero lo lógico es que una vez que se compruebe su fiabilidad esté disponible para el resto que tiene la compañía propiedad de Meta (iOS y, como no, tanto la web como la destinada a ordenadores).

Cuál es la novedad que llega a WhatsApp

Lo que se incluye ahora es un buscador específico para cada uno de los chats que tienes en la lista de la página inicial de la aplicación. De esta manera, se pueden encontrar de un modo mucho más sencillo y rápido cualquiera cosa en cada uno de ellos de una forma parecida a como ocurre en Telegram (de nuevo, WhatsApp va a la zaga en lo que a funciones se refiere). El caso, es que la herramienta es de lo más interesante.

SmartLife

Pero, hay algo que por el momento creemos que se tiene que mejorar en la implementación una vez que hemos verificado que existe: la forma de acceder a la nueva función. Encontrarla no es precisamente algo muy intuitivo, y si no sabes con exactitud dónde está, posiblemente pasará desapercibida para ti. El caso, es que para encontrarla tienes que hacer lo siguiente por el momento:

Abre el chat en el que tienes que buscar algo y, una vez en él, pulsa en la zona superior en el nombre del contacto o del grupo.

Como es habitual verás la imagen identificativa en la zona superior y, justo debajo, existen varios iconos. Antes estaban solo el de hacer una llamada de voz o de vídeo, pero ahora se incluye uno más que tiene la imagen de lupa y es el que te permite realizar una búsqueda.

Al pulsar en él se abre una caja de texto para que escribas lo que deseas localizar y, una vez que acabes. Tienes que darle al botón de enviar.

Podría ser mejor

Todo bastante sencillo, sí, pero el acceso al buscador en nuestra opinión debería estar colocado en la cinta superior del chat para que fuera mucho más sencillo acceder él) y, en este caso, no hay riesgo que por equivocación empieces una llamada, por ejemplo). En lo que tiene que ver con el funcionamiento, hemos comprobado que todo va perfectamente y que no existe problema alguno a la hora de localizar lo que se busca.

Ahora solo falta que WhatsApp decida implementar esta nueva función en la versión final de su aplicación y, visto cómo ejecuta su trabajo esta opción, no creemos que esto tarde mucho en suceder.