WhatsApp para PC también tendrá reacciones, y serán perfectas

La llegada de las reacciones rápidas a los mensajes es una de las mejoras más esperadas en la aplicación de mensajería WhatsApp, ya que es necesario para que se iguale con otras opciones del mercado como por ejemplo Telegram o el propio Messenger de Facebook. Hasta la fecha se había visto cómo sería en la versión para smartphones y, ahora, ocurre lo propio con los desarrollos que funcionan en los ordenadores.

Hablamos de las aplicaciones que funcionan en los sistemas operativos como por ejemplo Windows y, también, a la web que es muy utilizada por los usuarios. Por lo tanto, parece que desde la compañía se trabaja para que esta nueva opción esté disponible a la vez en todas las versiones que existen de WhatsApp. El caso es que se ha podido comprobar cómo funcionará esta nueva función y, también, las opciones de elección que existirán en un primer momento.

Qué son las respuestas rápidas

Pues una forma de contestar mediante un emoji de forma sencilla e intuitiva a un mensaje. No tendrás que escribir absolutamente nada, y con apenas un par de pulsaciones en la pantalla podrás enviar la respuesta correspondiente en una conversación tanto individual como grupal. Por su alta funcionalidad, es algo que los usuarios ya usan mucho por parte de los usuarios en otras plataformas, por lo que es normal que en WhatsApp trabajen duro para no quedarse atrás.

Hasta la fecha se habían visto las opciones que llegarían a la versión para móviles de la aplicación de mensajería, y es en este momento cuando una filtración ha dejado ver como será la nueva interfaz para que se puedan utilizar las repuestas rápidas en los ordenadores. Y, lo cierto, es que no puede ser más sencilla su implementación: justo al lado de los mensajes encontrarás un pequeño icono con forma de cara sonriente que, al pulsarlo, muestra todas las opciones que existen para contestar. Es decir, que prácticamente se iguala a lo visto hasta la fecha en las versiones de prueba de WhatsApp.

WABetaInfo

Cuáles serán las opciones de respuesta en WhatsApp

Pues son de las más usadas por parte de los usuarios, por lo que la elección parece más que acertada. Son estas: la mano con el pulgar hacia arriba; un corazón con el que decir que algo gusta; la risa que no hace falta explicar mucho su uso; la reacción de sorpresa; el emoji que tiene una lágrima que posibilita expresa tristeza: y, finalmente, lo que se emplea como rezo o para dar las gracias. Es decir, que existe prácticamente todo lo que se puede necesitar.

No hay fecha exacta para la llegada de las reacciones rápidas a WhatsApp, pero lo normal es que no tarden mucho en aparecer en la versión de prueba de las aplicaciones. Por lo tanto, en más o menos un mes podría ser una realidad en la versión estable y, de esta forma, que todos los usuarios puedan dar uso a esta función que es bastante útil -y que sorprende que todavía no sea parte del servicio-.