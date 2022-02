Personaliza las capturas de pantalla en Windows 11 con este truco

El gigante con sede en Redmond está poniendo mucho empeño para que la última versión de su aclamado sistema operativo siga siendo un éxito. Y por este motivo no hay semana en la que Windows 11 no reciba alguna actualización interesante, o nos enteremos de mejoras que van a llegar a su interfaz, como su nuevo sistema para avisarte cuando el hardware de tu ordenador no es compatible con el sistema.

También es cierto que algunas mejoras no son plato para todos los gustos, aunque en la mayoría de casos sirven para mejorar la funcionalidad de este sistema operativo. Además, si conoces los mejores trucos para Windows 11, le vas a poder sacar el máximo partido.

Ya te hemos explicado algunos de los secretos que esconde este sistema operativo de Microsoft. Por ejemplo, el proceso para cambiar la letra de los discos duros internos para organizarte mejor. Y hoy te vamos a explicar un truco para Windows 11 que te encantará.

Harás mejores capturas de pantalla activando el editor

Una de las mayores limitaciones que tienen las diferentes versiones del sistema operativo de Microsoft tiene que ver con las capturas de pantalla. Es cierto que con tan solo pulsar el botón de Impr Pant, Windows 11 y sus versiones anteriores hacen una captura de la pantalla y la guarda en el portapapeles para que la puedas editar usando Paint, Photoshop o cualquier otra herramienta de edición.

Pero lo cierto es que el proceso es largo, especialmente si solo quieres seleccionar una parte de la impresión ya que, sí o sí, deberás editar la captura para ello. Y, aunque es cierto que hay herramientas muy completas para poder tomar capturas de pantalla y editarlas al momento, muchos no saben que Windows 11 cuenta con una opción de este tipo.

Más que nada porque puedes sustituir las capturas simples por la Herramienta de Recortes, un sistema que te permitirá elegir de forma muy cómoda y sencilla las zonas de la pantalla que quieres recortar al hacer una captura de pantalla, facilitando de forma notable todo el proceso. Además, activar esta herramienta de Windows 11 es muy sencillo, como verás más adelante.

Para ello, lo primero que debes hacer es entrar en la configuración de Windows y seguir los siguientes pasos:

Dentro de Configuración de Windows, busca la opción Accesibilidad y pulsa sobre ella.

Dentro de las opciones que veas, pulsa sobrel a opción Teclado.

Una vez hayas entrado en este apartado, busca la opción Utilizar el botón de Impr Pant par abrir el recorte de pantalla y actívalo.

Si has seguido los pasos de forma correcta, en el momento en el que quieras hacer una captura de pantalla personalizada en Windows 11 no tendrás que recurrir a herramientas externas. ¡A qué esperas para probar este truco!