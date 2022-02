Douglas cerrará el 70% de su red en España y prevé despedir a 1.000 trabajadores

La cadena de perfumerías Douglas acometerá otro importante ajuste en el mercado español. Justo un año después de aprobar un ERE que implicó la salida de 500 trabajadores y el cierre de más de 80 tiendas, la compañía de origen alemán ha anunciado este jueves un plan para cerrar 136 tiendas más, el 70% de su red actual, y el despido de hasta 1.000 empleados.

El motivo, dice la compañía, son los malos resultados que cosecha en el mercado español, donde sus operaciones siguen generando pérdidas, pese a que a nivel global Douglas ha podido recuperar la senda de la rentabildiad tras la crisis. "A pesar de la estrategia de transformación de Douglas, reflejada en los resultados financieros récord del grupo, el negocio español sigue sin ser rentable, ya que no se ha recuperado en la misma medida que los demás mercados de la compañía y las perspectivas continúan siendo poco alentadoras", dice en un comunicado.

En este, dice que la viabilidad de la filial española para por una "imprescindible adaptación completa de la red comercial que abra una oportunidad a aquellas tiendas con mayor potencial". "De no llevar a cabo medidas, las previsiones futuras muestran que la situación financiera no cambiará y la continuidad de toda la filial estará seriamente comprometida", añade el comunicado de Douglas. La firma indica, además, que las medidas destinadas a los ahorros de costes "no serán suficientes para reconducir la situación", y que para ello es "inevitable" la adaptación completa de la red.

Con ella, la compañía calcula el despido de hasta 1.000 trabajadores, entre empleados de tiendas, oficinas centrales y almacén. El periodo de consultas con los sindicatos comenzará en la segunda semana de marzo.

De los últimos 12 ejercicios, Douglas ha dado pérdidas en 11 en España. En 2020 estas fueron de 52,5 millones, que se sumaron a los 19 millones de 2019 y a los 58,3 de 2018. Una trayectoria que ya motivó la reestructuración de hace un año,en el que se acordó la salida de cerca de 500 trabajadores, con unas indemnizaciones de 31 días por año trabajado con un tope de 20 mensualidades