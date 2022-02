Apple se pone seria con los AirTags: olvida rastrear a los usuarios

Ocurre de vez en cuando que cuando se lanza una nueva función o dispositivos tecnológicos, algunos los utilizan de una forma que no era la pensada y que, incluso, roza la ilegalidad. Y esto es algo que está pasando con los AirTags de Apple… Pero, por suerte, la compañía de Cupertino ya está tomando cartas en el asunto.

Lo que está ocurriendo es que algunas personas están enlazando algunos de sus dispositivos, como por ejemplo los AirPods, para que enlacen con los accesorios de los que hablamos -y, de esta manera, que se pueda tener información de lo que hace el usuario en cuestión-. Es decir, que hablamos de un rastreo no deseado o anti-stalking. No es de extrañar que la compañía de Cupertino quiere acabar con ello y, para empezar, ya ha comunicado que realizar esto de forma no permitida es "susceptible de ser delito y que en caso de denuncia se puede conocer la identidad de todas las personas, ya que los AirTags se vinculan al ID de Apple".

Aparte, también se ha conocido que la firma norteamericana trabaja en opciones más concretas para corregir esto y que añadirán más opciones de seguridad en el uso de los accesorios de los que hablamos. Eso sí, por el momento no se conoce la fecha exacta para que se implementen, pero podría ser antes del verano. Y esto, más o menos, lo confirma la llegada de la nueva versión de prueba del sistema operativo iOS 15.4 que ha desplegado Apple hoy mismo.

Las nuevas opciones que se han conocido

Una de las más interesantes tiene que ver con un mensaje que se recibe por parte de los propietarios de los AirTags. Si se detecta un dispositivo no identificado que intenta vincularse con el accesorio, se recibe el correspondiente aviso. Este es mucho más concreto que lo que existía anteriormente, donde se avisaba de la existencia de un elemento desconocido. Ahora, por ejemplo, se indica que existen unos AirPods que están junto a ti.

Aparte, también con la nueva actualización de iOS se ha deshabilitado la opción que permite eliminar las alertas de seguridad al detectar un accesorio -o rastreador- que está cerca, algo que algunos utilizaban para que estos pasaran desapercibidos. También se añaden otras opciones en la aplicación Find My que se incluye en los iPhone y a la que se vinculan los AirTags (como por ejemplo el avisar al usuario si se encuentra cerca otro de estos accesorios y que pueden activar las búsquedas en los iPhone).

Algunas otras cosas que llegan con iOS 15.4

Aparte de lo comentado, existen otras mejoras llamativas que se han conocido en esta versión de prueba, como por ejemplo la llegada de una nueva voz para Siri lo que siempre es positivo para dar sensación de renovación. Y, además, un mejor funcionamiento del reconocimiento facial (Face ID) cuando se usan mascarillas. La llegada de esta nueva versión del sistema operativo de los iPhone para todos los usuarios se espera para el mes de marzo.