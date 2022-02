Los AirTags se usan para seguimientos sin permiso, ¿cómo los bloqueará Apple?

Desde que Apple lanzará las AirTas el año pasado, no han parado de sucederse las informaciones sobre usuarios que habían descubierto cómo llevaban con ellos algunas que no eran suyas y que tenían toda la pinta de que habían sido colocadas por terceros para conocer su ubicación: desde coches para ver dónde los aparcan por las noches, hasta intentos por conocer dónde viven ciertas personas.

Es obvio que se trata de ataques directos a la intimidad y, por momentos, a la seguridad de esos usuarios y que rozan en la mayoría de los casos delitos que podrían ser denunciados ante las autoridades. Apple, hasta hace unas pocas horas, no se había pronunciado ante las constantes peticiones de los afectados requiriendo que se tomasen medidas, pero el clamor ha crecido tanto, que no ha tenido más remedio que tomar cartas en el asunto.

Nuevas medidas de protección y prevención

Así las cosas, y a través de una publicación en su blog oficial, Apple ha contado lo que piensa hacer para evitar estos seguimientos no consentidos que se están sucediendo desde el lanzamiento de las AirTags y, lo primero que ha comunicado, es que ha estrechado en este tiempo su relación con los cuerpos de seguridad (estadounidenses) para ofrecer herramientas con las que identificar y señalar a potenciales culpables.

Apple quiere evitar el seguimiento a terceros no autorizado. Unsplash

De todas formas, esa estrategia está muy bien pero deja un poco desamparados a sus clientes, que son los que llevan encima estas balizas encargadas de realizar seguimientos no deseados. Y para ellos, también se están desarrollando algunas medidas especiales que desde Cupertino cifran en tres grandes líneas de actuación dentro de la app Buscar: alertas de privacidad ampliadas durante la configuración del AirTag, notificaciones de audio en los AirPods en caso de detección de un dispositivo que no es nuestro e información ampliada en la documentación del dispositivo.

Pero además de todo lo anterior, Apple quiere implementar a lo largo de este año cuatro nuevas medidas que los usuarios podrán configurar para obtener más y mejor información sobre potenciales balizas sospechosas que viajen con ellos. Una de ellas es una mayor precisión de ubicación, para conocer exactamente la situación de esa AirTag que nos sigue (solo iPhone 11, iPhone 12 y iPhone 13); otra medida será la de una mejora en las alertas que nos aparecerán en pantalla, tanto en iPhone como en iPad o iPod touch.

Además, Apple quiere "redefinir las alertas de seguimiento no consentido" para que cuando nos aparezca alguna tengamos la certeza de que se trata de un aviso fiable y legítimo, y no un error como ocurre en algunas ocasiones con ciertos dispositivos que la aplicación Buscar no sabe cómo etiquetar. Por último, otra medida que van a tomar los de Cupertino es permitirnos personalizar el tono que suena cuando queremos encontrar la baliza. Personalizándolo, solo tenemos que hacerla pitar para saber si es la nuestra o no.