Las gafas AR de Apple llegarán mucho antes de lo esperado

Llevamos mucho tiempo esperando la llegada de las primeras gafas AR de Apple, un producto que podría alternar realidad aumentada con la realidad virtual para ofrecer un gadget con el que pretenden revolucionar al mundo una vez más. Y parece que este interesante dispositivo aterrizará en el mercado mucho antes de lo que nos imaginábamos.

Si bien es cierto que hemos ido recibiendo todo tipo de información sobre las gafas VR de Apple, todo apuntaba a que la fecha de presentación sería a lo largo de 2023 o incluso 2024. Pues si eres un fan de la compañía de la manzana mordida, te traemos buenas noticias.

Y es que, tal y como han informado desde Digitimes, el lanzamiento de las gafas AR de Apple sería para este mismo año. Su fuente, una cadena de suministros taiwanesa, indica que Apple ya ha acabado de realizar las pruebas de validación correspondientes antes de su lanzamiento oficial, que se realizará durante este año 2022.

¿Cuándo veremos las gafas VR de Apple?

ampliar foto Tienda de Apple Unplash

Por lo que parece, ahora solo falta pasar la fase de prueba de validación de diseño (DVT) que, si se supera con éxito, podría significar un lanzamiento de las Apple Glass en 2022. Cabe destacar que Mark Gurman, un reputado analista de Bloomberg especializado en temas relacionados con Apple, indicó que el lanzamiento sería en 2023 por lo que hay que coger la información con pinzas.

Aunque también hay que tener en cuenta que la compañía de la manzana mordida podría haber conseguido acortar los tiempos para que su producto llegase antes al mercado. A principios del próximo mes de marzo se espera que la compañía presente su nueva generación de ordenadores Mac y MacBook, pero lo más probable es que sea demasiado pronto.

En cambio, septiembre sí que podría ser la fecha elegida por la compañía. En esa fecha presentarán la próxima generación de teléfonos, los esperados iPhone 14, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. Y podría ser el momento ideal para sorprendernos con un “one more thing” donde muestren el diseño de sus gafas AR. Además, cuadraría completamente con la predicción de Mark Gurman, indicando que las Apple Glass aterrizarían en 2023.

Respecto al posible precio de las Apple Glass, decir que no será un producto económico precisamente. Con paneles OLED y capacidad para ofrecer una resolución 8K, además de la joya de la corona de la división de procesadores de Apple, podemos esperar que este gadget llegue al mercado a un precio de unos 3.000 dólares.

¿Y su funcionamiento? De momento no sabemos demasiado, pero está claro que si utilizan un procesador tan potente es porque las posibilidades técnicas de estas gafas de realidad virtual y realidad aumentada son mayores de lo esperado. Más, teniendo en cuenta que serán completamente autónomas al no necesitar conectarse a un ordenador.

Se sabe que contarán con conectividad WiFI 6E para ofrecer la mejor velocidad de conexión, además de una frecuencia de actualización de 120 Hz. Ahora a esperar a que se confirme la fecha de presentación de las Apple Glass para ver con qué nos sorprende la firma con sede en Cupertino.