Ferrovial negocia quedarse un contrato de 8.400 millones para renovar el aeropuerto JFK

Ferrovial y Carlyle han llegado a un acuerdo de exclusividad para negociar la transmisión a Ferrovial del 96% de la participación de que es titular Carlyle en el consorcio que encarga del diseño, la construcción y la operación de la Nueva Terminal 1 del Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York (que incluye las antiguas Terminales 1, 2 y 3 de dicho aeropuerto y posibles ampliaciones), según ha informado la compañía que preside Rafael del Pino a la CNMV. El contrato está valorado en unos 9.500 millones de dólares (8.300 millones de euros).

Carlyle es titular ahora del 51% de esa sociedad y, en caso de llegarse a un acuerdo, Ferrovial adquiriría casi el 100% de dicha participación (el 96%, en concreto). El cierre de la operación estaría sujeto a las condiciones habituales en este tipo de operaciones, entre otras la aprobación del Port Authority of New York and New Jersey.

La renovación está tasada en unos 9.500 millones de dólares (unos 8.300 millones de euros) y supondrá la transformación de uno de los aeropuertos más transitados de EE UU. La inyección de fondos creará una nueva Terminal 1 en el emplazamiento actual de las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto, que recibe casi 62 millones de pasajeros al año. La terminal tendrá 2,4 millones de pies cuadrados y 23 nuevas puertas de embarque internacionales, dijo Hochul.

Ferrovial, que en los últimos tiempos se ha deshecho de sus actividades de servicios, anunció que intención era reforzarse en la actividad de infraestructuras, donde destacan las aeroportuarias.