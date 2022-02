El Gobierno extenderá la suspensión temporal de desahucios hasta octubre

El Gobierno prevé prorrogar hasta finales de septiembre las medidas especiales adoptadas a raíz de la pandemia del Covid-19 que permiten suspender desahucios de familias vulnerables, según ha avanzado este jueves El País.

Y es que, el próximo 28 de febrero finalizará el denominado escudo social que en materia de vivienda incluye medidas como la prórroga extraordinaria del plazo del contrato, moratorias en el pago de alquileres o la citada suspensión temporal de los procedimientos de desahucio. Esta última era una medida diseñada por el Ejecutivo para aquellas personas que habían quedado en situación de vulnerabilidad debido a la pandemia y que permitía al juez suspender los lanzamientos para hogares sin alternativa habitacional, y que se prolongará hasta octubre.

La normativa antidesahucios permite al juez solicitar un informe a los servicios sociales para, en caso de que se avale la vulnerabilidad de la familia que va a ser desalojada, suspender temporalmente el proceso. El magistrado debe ponderar también la situación del propietario de la vivienda, que puede alegar igualmente encontrarse en causa de vulnerabilidad.

No obstante, según informa El País, no se prorrogarán las otras dos medidas no se extenderán y finalizarán el 28 de febrero: la prórroga extraordinaria de contratos a la que pueden acogerse los inquilinos y la moratoria de pagos. Esta última medida permitía que los arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad solicitasen la moratoria o condonación de la renta cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor.