MásMóvil acelera en la reorganización de sus consejos

El grupo MásMóvil parece haber dado un acelerón en la reorganización interna de los consejos de administración de sus filiales. La compañía ha comunicado la dimisión de cinco consejeros de MásMóvil Ibercom, antigua sociedad cabecera del grupo, hasta la opa de Cinven, KKR y Providence: Thomas Railhac (Cinven), Pierre Saad Jean (KKR), Anthony Frank Elliott Ball (Providence), Germán López (ejecutivo) y el vicepresidente Josep María Echarri, accionista también de la operadora.

El cambio coincide con la reciente renovación del consejo de Lorca Telecom Bidco, la sociedad desde la que se articuló la citada opa, y de la que cuelga MásMóvil Ibercom. A este consejo se unieron Cristina Serna (Cinven), así como los citados Railhac, Elliott, Echarri y Germán López.

La compañía explica que esta reducción del número de consejeros se ha llevado a cabo para no duplicar el de la sociedad dominante, que es la citada Lorca Telecom Bidco, que también ya está replicado en su matriz británica, Lorca JVCO. La teleco, no obstante, precisó que este consejo no se eliminará.

Además, la compañía ha creado un consejo de administración en Kaixo Telecom, sociedad con la que articuló la opa sobre Euskaltel. El presidente es Meinrad Spenger, CEO de MásMóvil, y los integrantes son Echarri y José Poza, fundador de la antigua Ibercom, y accionista de la operadora. Alberto Castañeda será secretario general. La medida sería un reforzamiento de Kaixo Telecom, que hasta ahora contaba con un administrador único, el citado Spenger.

Al mismo tiempo, MásMóvil Ibercom comunicó la reelección de KPMG como empresa auditora.