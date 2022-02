Corporación Mondragón alerta del retraso en los fondos Next Generation

Iñigo Ucin, presidente de Corporación Mondragón, ha alertado del retraso en el reparto de los fondos comunitarios del programa Next Generation. Ha reclamado la activación inmediata de los Pertes para engancharse cuanto antes a esa financiación, porque de lo contrario ese apoyo "va a perder el efecto" que se busca, que es el de impulsar la reactivación económica de los países que integran la UE.

Ucin ha señalado que esos fondos "todavía" no han llegado a las empresas porque "es un tema muy complejo" y "manejarlo en la situación política que hay, de fácil no tiene nada". El grupo que lidera, que integra a un centenar de cooperativas de diversos sectores con una plantilla global de 80.000 trabajadores, tiene "grandes expectativas" a cuenta de esa financiación, aunque las compañías mantienen mientras tanto su ritmo natural de inversiones.

En su día, la corporación anunció que sus propuestas para Next Generation están relacionadas con la sostenibilidad, la digitalización y la salud. Con una batería de proyectos sobre esos tres ejes que suman una inversión de 1.500 millones y la generación de 6.400 empleos.

Ucin reiteró que no ve factible una salida a Bolsa de Corporación Mondragón, según declaró en su intervención este jueves en Bilbao en un acto organizado por "Fórum Europa. Tribuna Euskadi". En este sentido, especificó que "no lo veo, lo considero muy poco probable, no lo necesitamos". Añadió que "hoy en día, la financiación para los proyectos no es tan difícil. E insistió sobre ese hipotético estreno en el parqué en que "no lo veo ni a corto, ni a medio ni a largo plazo. A muy largo plazo no me atrevo a decir".

Sobre un posible impacto de la crisis de Ucrania en los negocios de Corporación Mondragón, su exposición en ese mercado y en el de Rusia es muy limitada.

La multinacional vasca seguirá con su política de alianzas en el ámbito de la industria y servicios anexos. E impulsará la colaboración entre las cooperativas del grupo. Puso el ejemplo de Danobat y Fagor Arrasate, que desarrollan proyectos conjuntos en el sector de bienes de equipo.

Sobre los resultados de 2021, que presentará en julio próximo, Iñigo Ucin avanzó que el ejercicio anterior fue "un muy buen año", con un crecimiento de la industria del 14 %, y casi en los niveles pre pandemia de 2019. No se atrevió a realizar previsiones para 2020 por la incertidumbre geopolítica, la falta de suministros, los retrasos logísticos y la subida de precios de las materias primas. Un coctel que recorta los márgenes.