¿Ha cambiado el idioma de Spotify? Así puedes volver al español

En algunas ocasiones al actualizar la aplicación Spotify sucede que, de forma inesperada, se cambia el idioma en el que se utiliza. Evidentemente, esto es todo un problema para muchos, ya que supone una barrera adicional para poder usar el desarrollo de forma habitual. Te contamos cómo proceder al cambio de manera manual.

Conseguir esto es bastante sencillo, especialmente en los dispositivos que utilizan el sistema operativo iOS, debido a que entre las opciones de configuración está la de poder gestionar este parámetro. Por el contrario, en Android las cosas no son tan intuitivas, ya que esta posibilidad no está presente. De esta manera, para conseguir el mismo objetivo hay que hacer cosas diferentes… pero no por ello complicadas.

Cómo cambiar el idioma en Spotify para Android

Es de lo más curioso que no se ofrezca la posibilidad de cambiar el idioma en los Ajustes de la propia aplicación, pero es así. Y, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues gestionar todo mediante la configuración del propio sistema operativo. Evidentemente, esto puede afectar al uso del propio terminal, pero te vamos a contar cómo proceder para que todo sea inocuo para ti. Esto es lo que tienes que hacer:

Accede a los Ajustes del smartphone o tablet que tienes. Para ello lo ideal es que utilices el icono correspondiente que tiene forma de rueda dentada.

del smartphone o tablet que tienes. Para ello lo ideal es que utilices el icono correspondiente que tiene forma de rueda dentada. Ahora tienes que buscar en la lista un apartado que se llama Configuración adicional (o algo similar, esto depende de cada teléfono que existe en el mercado, ya que hay muchas personalizaciones diferentes).

(o algo similar, esto depende de cada teléfono que existe en el mercado, ya que hay muchas personalizaciones diferentes). Aparecerán una buena cantidad de posibilidades entre las que debes elegir la que se llama Idioma y región .

. A continuación, verás el que tienes puesto por defecto en el dispositivo, que no tiene que ser el mismo al que ha cambiado Spotify -debido a que lo que se ha producido es un error de reconocimiento de la configuración del equipo-. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es cambiar el actual por uno diferente (por ejemplo, el inglés) y, luego, realizar otra modificación para colocar de nuevo el español.

por uno diferente (por ejemplo, el inglés) y, luego, realizar para colocar de nuevo el español. Ya habrás terminado y, ahora, puedes entrar en Spotify para comprobar que todo ha tenido el efecto deseado.

Lo cierto es que resulta bastante sencillo todo, en especial como hemos comentado en iOS -ya que esta versión es más completa que la propia de Android-. Lo cierto es que no son pocos los que se encuentran con el problema del cambio de idioma en Spotify debido a un mal funcionamiento de la aplicación o a una actualización más ejecutada pero, por suerte, en cuestión de minutos podrás tener todo perfectamente traducido y funcional, que es de lo que se trata.