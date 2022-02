Spotify: se "disparan" las cancelaciones tras el boicot de varios artistas

No cabe duda de que las aguas han bajado revueltas en las últimas semanas alrededor de Spotify. Y es que la plataforma de música en streaming ha tenido que enfrentarse a una difícil situación en estos días, nada menos que al boicot de algunas de las estrellas más importantes del panorama musical y con más peso en la industria. Como sabéis, el podcast de Joe Rogan ha sido tachado de fomentar un discurso negacionista, algo que ha sido especialmente notable y visible por parte del legendario cantautor Neil Young, hasta el punto de desafiar a Spotify para que eligieran entre su música o el podcast estrella de la plataforma. Algo que se ha saldado con la salida de Young y otros artistas como Joni Mitchell de la plataforma, como acto de protesta. Pues bien, ahora hemos conocido el primer alcance de esa decisión para Spotify.

Se dispara el número de cancelaciones

Esa es la realidad, porque tal y como hemos conocido gracias a Insider, que se hace eco de las informaciones de Similarweb, que apuntan directamente a un aumento del tráfico de hasta un 115% en la página dedicada a las cancelaciones de las suscripciones de Spotify, vamos, el lugar por el que hay que pasar sí o sí para dejar de utilizar la plataforma. En total pasó de 26.000 accesos el 25 de enero, a un total de 56.000 cuatro días después, con una cifra incremental entre las dos fechas. Por tanto, es evidente que la salida de Neil Young, el resto de Crosby, Stills y Nash, así como Joni Mitchell ha tenido consecuencias, aunque evidentemente no son devastadoras para la plataforma de música.

Neil Young ALICE CHICHE AFP

Teniendo en cuenta que la plataforma tiene decenas de millones de usuarios en todo el mundo, unas decenas de miles no deberían ser suficientes como para hacer recapacitar a Spotify. La plataforma de música parece haber tomado una posición neutra en este conflicto, por un lado, no actuando para evitar el boicot de los artistas, entendiendo que es una elección personal de estos, y a la vez deslizando que no piensan censurar a Rogan. A pesar de que el podcaster ha eliminado ya hasta 70 episodios con contenidos, digámoslo así, negacionistas, respecto de la pandemia. Algo que ha venido muy bien a los competidores de la Spotify, como Apple Music, que a bombo y platillo se ha reivindicado como la nueva casa de estos artistas. Veremos si regresan en algún momento, o si esto será así de forma indefinida.