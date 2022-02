Naturgy se trocea en dos compañías: una con los negocios regulados y la otra, con los liberalizados

El consejo extraordinario de Naturgy, a propuesta del Comité de Dirección, ha acordado hoy la división del grupo en dos compañías: una con los activos regulados de gas y electricidad (infraestructuras de red) en España y el resto de países donde está presente y la otra, con los negocios liberalizados (generación, tanto convencional, como renovable, y comercialización). Ambas empresas seguirán cotizando tras un split del capital de una acción por dos, lo cual significa que los actuales accionistas tendrán acciones en ambas compañías a partes iguales, con la mitad de su valor actual.

La operación, con el nombre de Proyecto Géminis que circulaba ya en los mentideros, ha sido comunicada esta tarde a la CNMV por la sociedad y también a la prensa por el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, quien ha justificado este proyecto "para aprovechar las oportunidades de crecimiento" gracias "a la especialización". Los cambios que se están produciendo, tanto en el mix de generación, la tecnologia o las exigencias de los stakeholders , "obliga a nuevas directrices", justifica Reynés. La operación se cerrará antes de que termine 2022 y deberá ser refrendada antes por una junta extraordinaria.

El consejo de hoy ha acordado, asimismo, convocar la junta general para el 15 de marzo y dar entrada al fondo australiano IFM con un consejero; aumentar el número de puestos de CriteriaCaixa (con 27% de las acciones), de dos a tres, a costa de reducir el númeo de independientes que bajan de cinco a tres. Por tanto, el consejo se mantiene en 12, inlcuido el presidente ejecutivo. Los otros dos accionistas, los fondos CVC y GIP, mantendrán dos cada uno, y algo más del 20% del capital, respectivamente. IFM, que lanzó un aopa parcial en enero del año pasado, tiene un 12%.

En el orden de la junta de marzo solo figura la aprobación de las cuentas, la gestión y la ratificación de los consejeros designados por cooptación: Ramón Adell, como nuevo dominical por parte de Criteria y Jaime Siles, por IFM.

De esta manera, según el hecho relevante remitido a la CNMV, la sociedad "se adapta a la nueva estructura accionarial". IFM lanzó una opa parcial por el 22,7% del capital en enero delaño pasado y, tras obtener algo más del 10%, y hasta el 12% con compras en el mercado, le correspondía por representación proprorcional un consejero.

El valor de las nuevas compañías, que aún no tienen nombre, aunque responden a la organización actual del grupo, según Reynés, va a depender de a deuda que se asigne a cada una. Para Reynés, se trata "de la mayor opración corporativa" hasta ahora en España y, a la pregunta de si se hace con el objetivo de vender dijo que "no se vende nada". Artífice del actual plan estratégico, que diseño tras su llegada a la presidencia en 2018, Reynés, considera que no estaba siendo adecuada. Y que el Proyecto Géminis está alineado con él.