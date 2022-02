Invesco se aleja de la euforia y prevé solo tres alzas de tipos en EE UU en 2022

La escalada de la inflación es la principal preocupación de Invesco para el ejercicio 2022. La gestora considera que este será un año de transición por los cambios en política monetaria y que los precios llegarán a su máximo a mediados de año para empezar desde ahí a moderarse. En su opinión gran parte de la inflación viene sobrevenida como consecuencia de los efectos de la pandemia, los problemas del mercado laboral y de suministros y alerta del impacto que pudiera tener en la economía una subida muy agresiva de los tipos de interés.

En materia de tipos de interés, Invesco se aleja del consenso del mercado, que prevé hasta siete subidas de los tipos de interés en Estados Unidos por parte de la Fed, y prevé que en 2022 el precio del dinero en EE UU suba entre 3 y 4 veces.

En su opinión, la institución presidida por Jerome Powell esperará a ver cómo evolucionan los datos y pese a que el consenso cree que subirá ya en marzo los tipos, hasta en 50 puntos básicos, Invesco cree que podría aprovechar para explicar detalladamente cómo pondrá en marcha la reducción de su balance.

Para Invesco las principales apuestas para este año vienen de la deuda y la renta variable emergente, pero también por la Bolsa europea, que mantiene según los expertos valoraciones muy atractivas y donde apuestan además por los sectores más value. Consideran además que habrá una rotación sectorial del growth al value y que no será un buen año para las empresas tecnológicas.

En renta fija, en Invesco apuestan por duraciones largas, como el bono de EE UU a 30 años.