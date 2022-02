PRISA Motor lanza su primer podcast: ‘De 100 a 0’

PRISA Motor, la plataforma transversal de PRISA que engloba la información de motor de los medios del Grupo, lanza su primer podcast: ‘De 100 a 0’. Un espacio semanal para la reflexión y el debate en torno al mundo del motor, los coches y las motos, la tecnología, la eficiencia, la conducción y la seguridad, que abordará a través de un formato dinámico y ameno, los principales retos de un sector en profunda transformación.

La conocida periodista especializada en el sector, Alicia Sornosa, que además fue la primera española en completar la vuelta al mundo en moto, conducirá el podcast junto con Raúl Romojaro, redactor jefe de PRISA Motor, apoyados por un equipo de alta especialización de PRISA Audio.

Alejandro Elortegui, director de PRISA Motor, explica que “el nombre ‘De 100 a 0’ representa el cambio de paradigma que se está viviendo en el sector con un nuevo concepto de movilidad en el que las prestaciones, que antes centraban el interés de conductores e industria, están cediendo el paso a la eficiencia, así como las emisiones a la seguridad; sin dejar a un lado que las preferencias de los usuarios están cambiando, especialmente en el caso de las nuevas generaciones. Por eso es clave que se analice qué está sucediendo de la mano de los protagonistas del sector, aprovechando la agilidad y cercanía que te dan los nuevos formatos como es el caso del podcast”.

En cada episodio participarán expertos y usuarios que compartirán y analizarán todas las novedades del sector, siempre con un tono distendido, comprensible, pero sin perder la rigurosidad informativa que caracteriza a El Motor.

‘De 100 a 0’ estará disponible cada lunes en la web de El Motor, así como en las principales plataformas de difusión de podcast: Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast.

Primer episodio

Dos cuestiones, quizá inimaginables hace no demasiado tiempo, protagonizan el primer episodio. La primera, la falta de disponibilidad de automóviles por la ya famosa crisis de los semiconductores. Sin microchips no se conciben los vehículos actuales y su carencia está afectando de forma inesperada a prácticamente todas las marcas. Se analizan las causas y consecuencias de un fenómeno cuya solución no se vislumbra con claridad en el corto plazo.

Por otro lado, moverse hoy es bastante más sencillo que hace algún tiempo sin tan siquiera recurrir a la propiedad de un vehículo. Especialmente en las grandes ciudades, existe un abanico de alternativas tan amplio que merece la pena conocer: desde un simple patinete al renting, pasando por las motos compartidas o el alquiler a largo plazo. Una oferta para cada necesidad que se desgrana en este primer episodio.

Sobre PRISA Motor

PRISA Media anunció en julio de 2021 la creación de PRISA Motor, la plataforma transversal que engloba toda la información de producto del sector del motor en los medios del Grupo: EL PAÍS, AS, Cinco Días, Cadena SER y El Huffpost.

La plataforma nació con el objetivo de convertirse en la referencia de la información de la automoción en España. Además de noticias, reportajes, novedades, análisis de modelos y pruebas comparativas, también se acerca a las nuevas tecnologías, con una especial atención a la eficiencia energética en el sector del automóvil.

Todo ello, adaptado a múltiples narrativas, como el texto, el vídeo o el podcast. Ahora, con el lanzamiento de ‘De 100 a 0’ y con todo el apoyo técnico y la especialización de PRISA Audio, el nuevo espacio tiene todos los ingredientes para convertirse en referente en el sector.