Botín reta a BBVA con su intención de pujar por Banamex en México

Santander quiere crecer más en México y desbancar a BBVA como primera entidad en el país. La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha confirmado hoy la intención del grupo de participar en el proceso de venta de Banamex, la filial mexicana de Citi. Aunque para ello, no tiene intención de llevar a cabo una ampliación de capital, sino todo lo contrario, el banco se encuentra ahora en un proceso de recompra de acciones para remunerar a los accionistas del grupo, que se suma al dividendo en efectivo que el banco abonará este año.



Durante la presentación de resultados correspondientes a 2021, Botín ha asegurado que el banco está centrado en la disciplina y asignación de capital y en aumentar la remuneración al accionista, convirtiendo las recompras de acciones en una herramienta relevante y aumentando el dividendo en efectivo en el futuro. De hecho, el banco abonará al accionista con un pay.out del 40%, 20% con recompra de acciones, 20% con dividendo en efectivo.



"Lo que vamos a hacer es recomprar acciones. No tendría ningún sentido recomprar acciones y luego ponernos a emitir nuevas acciones, así que no pretendemos emitir acciones para ninguna adquisición en este momento con la acción al nivel actual", ha explicado la banquera.



Botín aunque ha asegurado que en el grupo están "muy satisfechos" con el crecimiento orgánico que están teniendo, sí ha confirmado que espera participar en el proceso de venta de Banamex

en México. "Cuando se inicie el proceso, por supuesto, pretendemos participar en el mismo, pero no consideramos en ningún caso, con este precio de la acción, emitir acciones", ha insistido.



Santander pretende mantener el ratio de capital CET1 'fully loaded' por encima del 12% a lo largo de todo el año 2022, lo que le permite "crecer de forma rentable y retribuir más a los accionistas a medida que aumenten los beneficios", ha explicado Botín, quien ha anunciado que el plan estratégico ahora en vigor, y que estaba previsto a "tres o cuatro años", concluirá finalmente durante este ejercicio (estará en vigor tres años), para aprobar en 2023 nuevos objetivos, una vez que el banco espera cumplir todos los planes y ratios previstos en el plan este miso año.



Pero el proceso para la compra de Banamex será largo aún. Según el calendario que estima el grupo español la puja no comenzará hasta, al menos, el tercer trimestre de 2022.



El banco también tiene previsto abordar otros cambios en sus filiales internacionales, como consecuencia de la reasignación de capital entre segmentos de negocio y países. En este sentido, Botín ha avanzado que esperan generar "nuevas oportunidades de negocio" en Estados Unidos y abandonar algunos negocios donde la entidad no cuenta con escala suficiente, centrándose

en aquellos en los que sí son competitivos.



Entre los negocios que abandonará en EE UU está el hipotecario, aunque el banco dará más detalles en una presentación especial que dedicará a la estrategia en Nueva York en unas semanas.