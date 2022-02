Gmail se viste de gala y cambia su apariencia para tener un aspecto más moderno

Es curioso cómo es el diseño de las aplicaciones, que se mantienen inalterables durante años y no echamos de menos nada que no tengan, incluso llegando a interiorizar dónde menús, funciones y demás. Y algo así ocurre con Gmail, que forma parte de nuestro panorama diario donde si queremos ponerle algún pero, es complicado encontrárselo.

Pero baste que Google lance un nuevo diseño para que, de repente, nos demos cuenta de lo anclado en el pasado que estaba el anterior, y de las muchas mejoras que podían haber implementado los de Mountain View mucho antes. Sea como fuere, será a lo largo de los próximos meses cuando asistamos a la transformación (parcial, no completa) de la experiencia de uso del gestor de email de los norteamericanos.

¿Qué cambia exactamente en Gmail?

Ha sido a través de una publicación en su blog oficial, donde Google ha dado a conocer todas las novedades que tendremos en Gmail a lo largo de los próximos tiempos. Un rediseño de la experiencia completa de escritorio que nos va a facilitar encontrar mejor cada una de sus patas: desde el calendario a los chats, grupos y, por supuesto, las videollamadas de Meet.

Nuevo aspecto de Gmail. Google

Si miramos el resultado de esos cambios, comprobaremos que Gmail en el ordenador adoptará elementos que ya conocemos de las apps para móviles y tablets, con iconos reconocibles para cada uno de de sus apartados o bordes redondeados en las diferentes cajas de color. Tanto es así que desde la compañía nos avisan de que esta configuración "facilita el movimiento entre aplicaciones críticas como Gmail, Chat y Meet en una ubicación unificada".

Eso sí, esta experiencia nueva no llegará hoy y ahora, sino que tiene un calendario de implementación que parte del próximo día 8, cuando los usuarios podremos probar ya ese layout para acostumbrarnos a él. No lo tendremos de serie, sino que será necesario solicitarlo de manera expresa activándolo como una nueva vista dentro de Gmail.

En abril llegará el siguiente paso que, como explican los de Mountain View, "los usuarios que no hayan optado por participar comenzarán a ver la nueva experiencia de forma predeterminada, pero pueden volver a la versión clásica de Gmail a través de la configuración". Es decir, que si no nos convence, podremos anclarnos a la experiencia más clásica sin miedo a que Google nos empuje sí o sí a la nueva configuración. Ahora bien, a finales del segundo trimestre de 2022, es decir para después del verano, ya no habrá posibilidad de marcha atrás y solo quedará como vista predeterminada la nueva que Google acaba de anunciar.